Mediobanca, Doris: assemblea patto il 5

L'assemblea dei grandi soci di Mediobanca per fare il punto sul patto si terra' il 5 dicembre e in quella sede si vedra' quale strada percorrere rispetto alle ipotesi di lavoro dei giorni scorsi. 'Finora - ha dichiarato Ennio Doris a Il Sole 24 Ore Radiocor - la mia idea di questo patto di consultazione sembra che sia piaciuta a molti. Poi vedremo quando ci incontreremo'. Il presidente di Banca Mediolanum e' stato in Sicilia per il progetto "Palermo capitale italiana della cultura 2018". Alla domanda se vi sia, dunque, un consenso abbastanza ampio sul progetto di un patto "light" in Mediobanca Doris ha risposto: 'A me sembra di si', in assemblea potremo verificarlo. Dovremmo incontrarci credo il 5 dicembre'. Le grandi manovre su Piazzetta Cuccia sono incominciate con la disdetta dell'accordo di sindacato inoltrata da Vincent Bollore'. L'attuale vincolo riguarda il 28,47% del capitale di Mediobanca. Doris sta svolgendo un ruolo molto attivo per ridisegnare la configurazione del patto: col gruppo Mediolanum e' titolare del 3,28% e, in proprio dello 0,21%. A libro soci risulta il terzo azionista dopo UniCredit (8,4%) e Bollore' (7,86%). Doris siede nel direttivo del patto, presideduto da Angelo Caso'.