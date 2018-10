Mediobanca fa i conti in tasca alle Generali: in cassa un miliardo per l'M&A

In attesa di conoscere il nuovo piano industriale delle Assicurazioni Generali che verrà presentato al mercato il 21 novembre, Mediobanca fa i conti in tasca alla sua principale controllata. In un report ad hoc sulla compagnia assicurativa triestina, gli analisti della merchant bank milanese stimano che Generali ha a disposizione 1 miliardo di euro circa (dei 2,5 miliardi raccolti grazie alle recenti dismissioni) per operazioni di M&A.

Secondo gli esperti di Piazzetta Cuccia che ribadiscono il loro giudizio neutral, con un target price di 16,8 euro, i target potrebbero essere nell'asset management e nel business della salute con interesse nelle regioni di Est Europa, Cina, Indonesia, Vietnam e Brasile. Operazioni di più ampia portata e di carattere strutturale, secondo Mediobanca, non possono essere escluse a priori ma "non ci aspettiamo che verranno citate nel prossimo piano, ne' che il management prenda impegni precisi su questo punto".

Generali, si aggiunge, beneficerebbe di uno scenario di incremento dei tassi "e questo suggerisce il rinvio di eventuali deal con carta" mentre un'operazione per cassa sembra altrettanto improbabile visto che il Leone tratta 9,1 volte gli utili 2019 contro una media europea di 10,9 volte.