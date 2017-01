Mediobanca-Generali, il mercato crede nell'opzione UniCredit per Intesa

Per il terzo giorno consecutivo il 'caso Generali' ha tenuto banco in Piazza Affari. Il listino e' stato trainato per tutta la giornata da Unicredit, che ha chiuso in crescita del 9%, mentre la compagnia di Trieste ha guadagnato lo 0,97%. La Borsa di Milano, che e' salita dello 0,42%, e' stata comunque fra le piu' deboli nel Vecchio continente, sostenuto dalla seduta record di Wall Street. Unicredit e' azionista di Mediobanca, che ha guadagnato il 3,1%. A sua volta, piazzetta Cuccia e' socia della compagnia di Trieste.

Ha guadagnato lo 0,35% l'altra protagonista della vicenda, Intesa Sanpaolo, che ha confermato di valutare una combinazione industriale con Generali. Nel complesso, il comparto finanza e' salito del 2%. Per quanto riguarda il rally UniCredit, il mercato specula sul ruolo che la banca di Piazza Gae Aulenti potrebbe avere nella partita su Generali e in Borsa il titolo prende la rincorsa (+6,05%). L'ipotesi e' che l'istituto guidato da Mustier possa cedere la sua partecipazione in Mediobanca (+3,2%).