Mediobanca,il consumer traina i conti: 468 milioni di profitti sopra le attese

L'area consumer traina ancora i conti di Mediobanca che ha chiuso i primi sei mesi di esercizio con 468 milioni di euro di profitti, in crescita del 4% e sopra le attese degli analisti che si aspettavano un dato intorno ai 446 milioni. Numeri che hanno spinto subito gli acquisti degli investitori in Borsa, dove il titolo è scattato al rialzo di oltre due punti percentuali, in un contesto positivo per tutto il comparto bancario.

Fra le voci del bilancio bancario, in crescita il margine di intermediazione del 4% a 1,325 miliardi con il margine di interesse a 722 milioni (+3%) "grazie - si legge in una nota di Piazzetta Cuccia- al positivo sviluppo dei volumi, alla tenuta dei margini nel credito al consumo, al controllo del costo della raccolta e all'ottimizzazione dei livelli di liquidità". In salita anche le commissioni a 329 milioni (+5%) "trainate" dal wealth management a 158 milioni (+12%). Il rapporto cost/income si è fissato a quota 45% e il Rote oltre il 10%. Quanto alla solidità patrimoniale, il Cet1 Ratio è stabile al 14,1% e per oltre 550 punti base superiore ai minimi regolamentari.

Nel secondo trimestre l'utile netto è sceso a 197 milioni (contro 205,1 milioni dello stesso trimestre 2018) ma supera le stime degli analisti ferme a 175 milioni. Tornando al semestre, sul fronte delle entrate, dall'area "consumer" arriva il maggior contributo in termini di ricavi (531,7 milioni, pari al 40,1% del totale) e utili (167,2 milioni, 35,8%) mentre anche il "wealth management" è in salita con ricavi a +9,8% e utile netto +35% beneficiando della crescita della raccolta.

I costi di struttura aumentano da 561,6 a 591,1 milioni (+5,3%) e salgono anche gli utili delle partecipazioni, in crescita dell'11% (da 165,5 a 183,7 milioni) per le plusvalenze da cessione di Assicurazioni Generali del primo trimestre. Le rettifiche su crediti restano invariate a 109,5 milioni e "tenuto conto dei crescenti volumi creditizi" mostrano un costo del rischio di gruppo in riduzione da 52 a 48 punti base. Le attività deteriorate lorde scendono nell'ultimo trimestre dal 4,3% al 3,9% degli impieghi con un tasso di copertura del 54%.

In salita gli attivi del gruppo con le masse della clientela a quota 64 miliardi (+10%) e gli impieghi a 46 miliardi (+8%). Il semestre, spiega la merchant bank guidata da Alberto Nagel, è stato gravato dai contributi netti al Fondo tutela dei depositi per 11,4 milioni, stabili rispetto allo scorso anno (11,2 milioni) e dalla sanzione Antitrust verso Compass (4,7 milioni) per "asserite pratiche commerciali scorrette nella distribuzione di prodotti assicurativi abbinati a finanziamenti". Ma Compass, ha ricordato Mediobanca, impugnerà il provvedimento davanti al Tar del Lazio.