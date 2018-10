Mediobanca insieme a Ja Italia spiega ai ragazzi come si diventa imprenditori

Far conoscere la figura dell'imprenditore e le sue caratteristiche, mostrare l'importanza di valorizzare e finanziare un progetto, far acquisire una conoscenza migliore di sé e del proprio futuro professionale avvicinando i giovani al mondo dell'economia digitale e globale. Sono i principi alla base del progetto 'Crescere che impresa!' dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e organizzato da Junior Achievement Italia, in partnership con il gruppo Mediobanca, che da diversi anni sostiene le iniziative di JA Italia.

Il programma, attraverso attività di gruppo e interattive, si propone di supportare i ragazzi in età scolastica a familiarizzare con concetti di economia e finanza attraverso la giusta interazione tra metodi tradizionali e strumenti digitali. Secondo gli ultimi dati sull'abbandono scolastico, in Italia il tasso di dispersione durante il periodo di istruzione è stato del 13,8% nel 2016, a fronte del 10% dichiarato come obiettivo strategico del programma Europe 2020, e restano forti gli squilibri territoriali, con i dati relativi a Sicilia, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna al di sopra della media nazionale.

Con il programma Crescere che impresa!, i ragazzi hanno l'opportunità, di valorizzare e finanziare un'idea o un progetto avvicinandosi al mondo dell'economia, scoprendo le modalità di acquisto utilizzate nella vita di tutti i giorni, analizzandone vantaggi e svantaggi. Il programma accompagna gli studenti a una conoscenza migliore di sé e del proprio futuro professionale, offrendo alcuni utili strumenti per esplorare le opportunità dei settori lavorativi e delle professioni emergenti.

''Da anni il Gruppo Mediobanca sostiene progetti volti a favorire l'inclusione sociale e l'educazione, con un occhio di riguardo ai più giovani", spiega Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale di Mediobanca. "Il nostro sostegno all'iniziativa promossa da JA Italia deriva dalla volontà di contribuire allo sviluppo della cultura finanziaria e imprenditoriale presso i ragazzi in età scolastica.

Il progetto ''Crescere che impresa!'' sarà inoltre l'occasione per promuovere il volontariato aziendale in maniera trasversale all'intero del Gruppo. E' proprio attraverso i colleghi di CheBanca! e Compass, che operano nelle 300 filiali presenti a livello nazionale, che garantiremo una copertura capillare del progetto, contribuendo a generare valore nei territori in cui operiamo''.