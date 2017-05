Mediobanca, per la Borsa dividendo più ricco.Gli analisti promuovono il titolo

Raffica di report positivi su Mediobanca all'indomani dei risultati dei primi nove mesi dell'anno che si sono chiusi con ricavi "record, i migliori di sempre" a 1,657 miliardi di euro (+9%) e un utile netto a 614 milioni (+39%), un dato nettamente superiore alle stime del consensus degli analisti che si attendevano profitti per 560 milioni.

Gli analisti finanziari di Citigroup, Morgan Stanley, Kbw, Equita e Antonomous hanno tutti alzato i target price (prezzo obiettivo) per le azioni, confermando o promuovendole a buy le raccomandazioni per gli investitori sul titolo della merchant bank guidata da Alberto Nagel. Giudizi che hanno messo le ali al titolo a Piazza Affari che guadagna oltre il 2% a quasi 9,4 euro.

Citigroup, per esempio, ha alzato il prezzo obiettivo da 9,5 a 10 euro dopo, confermando la raccomandazione buy. In un report dal titolo "Mamma Mia!" gli analisti parlano di dati trimestrali "forti", con un utile netto trimestrale a 196 milioni di euro rispetto a un consenso di circa 140 milioni. "Forti" per Citigroup le commissioni, mentre la qualità dell'attivo patrimoniale continua a migliorare e il CET1 è tra i più alti tra i diretti competitor. Anche Equita ha confermato il giudizio buy con target di prezzo di 9,90 euro.





Positivo anche il giudizio d Morgan Stanley che ha messo l'accento sui risultati in crescita e ha confermato la raccomandazione overweight (sovrappesare in portafoglio, ndr) sul titolo, derivante dal fatto che "una forte pipeline nel corporate investment banking e la crescita nel wealth management stanno iniziando a farsi vedere" e che il gruppo "non ha problemi di asset quality e ha capitale in eccesso".

Per quanto riguarda infine Keefe-Bruyette&Woods (Kbw), gli esperti parlano di "forti risultati", mentre Autonomous ritiene che i conti solidi potrebbero portare qualche "sorpresa" in merito al dividendo. "Faremo il punto a fine esercizio", ha promesso ieri il Ceo Nagel, aprendo sul tema nella conference call con il mercato. Una decisione, quella di aumentare la cedola che corrisponde al momento a un pay-out ratio e cioè la percentuale di dividendi distribuiti sui profitti al 40%, che dovrà essere comunque valutata alla luce anche di possibili operazioni di acquisizione, alle quali l’istituto è interessato.

Per Banca Akros, infine, i risultati trimestrali sono "migliori delle attese": gli analisti della sim milanese hanno alzato il target di prezzo a 9,20 euro da 8,40.