Mediobanca, Pirelli: avviata la cessione della quota

Pirelli annuncia di avere deciso e avviato un'operazione di cessione (il "Collocamento") di azioni ordinarie detenute in Mediobanca, riservata a "investitori qualificati" in Italia e investitori istituzionali all'estero. Il collocamento - spiega una nota - prevede un'offerta fino a un massimo di 15.753.367 azioni ordinarie, corrispondenti a circa l'1,78% del capitale sociale di Mediobanca con diritto di voto e rappresentante l'intera partecipazione ad oggi detenuta direttamente da Pirelli in Mediobanca. L'operazione viene avviata immediatamente e Pirelli si riserva il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi momento. Pirelli dara' comunicazione dell'esito del Collocamento al termine dello stesso. Per tale operazione, il gruppo si avvale di Bnp Paribas in qualita' di bookrunner.