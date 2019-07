Mediobanca, pubblicata la 44esima edizione dell'“Annuario R&S”

L’Area Studi Mediobanca pubblica l’Annuario R&S che raccoglie i profili dei principali gruppi italiani quotati nel periodo 2014-2018, mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti europei

I 42 GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI ITALIANI CRESCONO I RICAVI, CON LA MANIFATTURA PRIVATA E L’ENERGETICO IN EVIDENZA

Nel 2018 il giro d’affari aggregato dei 42 grandi gruppi italiani quotati vale €366 mld, in aumento del +3,3% sul 2017. Fondamentali le esportazioni (+6%), debole la domanda interna (+0,2%). Il settore energetico fa la parte del leone e determina la metà (52,8%) del fatturato aggregato, complice anche una crescita dei ricavi del +7,5% sul 2017 legata al prezzo del greggio. Cresce anche la manifattura (+2,6%) che genera il 26,8% del giro d’affari totale. Proviene prevalentemente dal terziario (autostrade, poste, tlc, tv, ecc.) la quota restante. Nel 2018-2014 sono aumentati i ricavi delle grandi aziende private (+15,8%), al contrario delle pubbliche (-9,2%) che però fatturano mediamente il triplo e determinano il 65,7% delle vendite (contro il 34,3% delle private). Bene soprattutto i gruppi manifatturieri privati (+3% sul 2017) rispetto a quelli pubblici (+1,7%), specialmente se si allarga il confronto ai cinque anni (+30,7% i privati, -17,3% i pubblici). Le sole Eni (€75,8 mld) ed ENEL (€73,1 mld), i due principali gruppi industriali italiani, determinano il 41% del fatturato aggregato, seguite da FCA Italy (€27,2 mld) e Poste Italiane (€25,6 mld). Aumento dei ricavi a doppia cifra nel 2018 per Saras (+35,9%), Moncler (+18,9%), Eni (+13,3%, unico gruppo pubblico fra i primi tre), Interpump (+11,6%) e IREN (+10%, prima local utility). Il fatturato non domestico dei grandi gruppi è pari al 54%. La manifattura ha la più alta proiezione internazionale (77,5%), con punte di oltre il 90% registrate da SAIPEM, Danieli & C., Salini Impregilo e Pirelli & C.

SEGNO “PIÙ” PER L’OCCUPAZIONE…MA NON IN ITALIA

L’occupazione dei 42 grandi gruppi aumenta (+2,7% sul 2017), ma solo all’estero (+12,2%) e non in Italia (-0,5%). In controtendenza la manifattura che incrementa la forza lavoro anche dentro i confini nazionali: +2,9% (+6,4% all’estero e +1,6% in Italia). GLI ALTRI INDICI ECONOMICI Nel 2018 la redditività industriale dei gruppi pubblici supera quella dei gruppi privati (ebit margin al 13,5% contro il 10,8%) soprattutto per l’impatto del comparto energetico (14%). La manifattura privata (11,2%) è, di contro, più redditizia della pubblica (4,7%), con Recordati, DiaSorin e Moncler sul podio. Irraggiungibili le performance dei “monopolisti” delle reti Snam (55%) e TERNA (51,4%). Ammontano a oltre €46 mld gli utili cumulati nel periodo 2014-2018, di cui quasi un terzo in capo alla sola ENEL (€13,9 mld), campione di profitti. Completano il podio Snam (€5,2 mld) e Poste Italiane (€3,5 mld). Settimo posto per il primo gruppo manifatturiero, Leonardo (€1,7 mld), seguito da Prada (€1,5 mld). 2 Capitolo dividendi: nel 2014-2018 hanno raggiunto €57 mld. Anche in questo caso Eni (€16,3 mld) ed ENEL (€13,7 mld) dominano. La fetta maggiore spetta allo stato italiano che incassa €11,2 mld, oltre il doppio di quanto riscosso dalle famiglie che controllano i gruppi privati (€4,7 mld); ai comuni vanno €1,2 mld. La manifattura privata si distingue per solidità (capitale netto tangibile 2,1 volte i debiti finanziari; 0,7 per i gruppi pubblici) e investimenti (8,2% nel 2018; 4,4% per la manifattura pubblica). La classifica per solidità finanziaria è dominata da Salvatore Ferragamo, DiaSorin e Moncler; quella degli investimenti da Moncler, Salvatore Ferragamo, IMA e Brembo. In generale gli investimenti sono calati dello 0,5% rispetto al 2014. Nel 2018 i grandi gruppi hanno investito in azioni proprie (buy back) otto volte in più rispetto al 2014; rapportata agli investimenti materiali, tale spesa aumenta dallo 0,3% nel 2014 al 2,1% nel 2018. Cresce, inoltre, l’utilizzo delle azioni a voto maggiorato che consentono di esercitare un diritto di controllo superiore al capitale posseduto. Gli azionisti principali di DiaSorin, IMA, Davide Campari, Mondadori e TOD’S hanno un controllo «de facto» di oltre 13 p.p. rispetto alla quota detenuta.

I BIG PLAYER DELLA MANIFATTURA QUOTATA EUROPEA FATTURATO, UTILI E BORSA: GERMANIA, FRANCIA E REGNO UNITO IRRAGGIUNGIBILI

Nella Top10 europea per fatturato, dominata dalla Germania con cinque big player, non compare alcun gruppo italiano. I top10 tedeschi fatturano poco meno della metà del Pil italiano, con le 4 prime aziende tedesche (VW, Daimler, BMW e Siemens) che da sole valgono più dei primi 10 big italiani. Basti pensare che la manifattura italiana determina soltanto il 5,5% del fatturato cumulato europeo (contro il 55,8% della Germania, il 25,6% della Francia e il 13,1% Regno Unito) e il 4,6% del rispettivo Pil nazionale (contro il 24,1% della Germania, il 15,9% della Francia e l’8% del Regno Unito). Più blando il ritmo di crescita nei ricavi dei big player italiani nel 2018-2014 (+8%), con i britannici che corrono veloci (+23,7%) seguiti dai francesi (+23,6%) e dai tedeschi (+15,1%). Italia fanalino di coda anche in quanto a utili: suoi solo 3 dei €493 mld generati complessivamente in cinque anni. Meglio di tutti la Germania (€218 mld), seguita da Regno Unito (€140 mld) e Francia (€132 mld). Nemmeno la Borsa premia i big player italiani la cui capitalizzazione ha subito un calo del -8,7% sul 2014, inferiore solo al -15,7% dei big tedeschi. Crescono, invece, francesi (+32,1%) e britannici (+7,8%).

INVESTIMENTI E REDDITIVITÀ: IL TALLONE D’ACHILLE DEI BIG ITALIANI

Gli investimenti si confermano il vero punto debole dei big italiani (€15 mld nel 2014-2018, -9% in cinque anni) che faticano anche in quanto a redditività (ebit margin nel 2018: 3,1%). I gruppi tedeschi investono esponenzialmente di più (€460 mld; +33,1% sul 2014), seguiti dai francesi (€69 mld; +32,9%) e dai britannici (€34 mld; +19,2%). Investimenti premiati da una redditività maggiore: ebit margin al 18,4% per il Regno Unito, all’11,9% per la Francia e al 7,8% per la Germania.

SOLIDITÀ: UNA BUONA NOTIZIA PER L’ITALIA

Migliora la situazione dei big italiani sul fronte patrimoniale grazie alla bassa incidenza della componente immateriale sul totale attivo e alla disponibilità in cassa. Con un capitale netto tangibile in % dei debiti finanziari pari al 57,3% sono secondi solo ai tedeschi (88,9%) e appaiono più solidi dei francesi (48,1%) e dei britannici (in negativo a causa dell’elevata presenza di intangibles).