Mediobanca SGR lancia la nuova famiglia di fondi Global Multimanager

Mediobanca SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca, arricchisce la propria offerta con Mediobanca Global Multimanager, la nuova famiglia di fondi mobiliari aperti.

La gamma di fondi Global Multimanager è composta da tre soluzioni di investimento in fondi di fondi di tipo bilanciato che investono in molteplici asset class a livello globale, differenziandosi l’una dall’altra per la percentuale startegica di azioni - rispettivamente del 15%, del 35% e del 60% - all’interno dei singoli portafogli. L’approccio Multimanager di Mediobanca SGR fa leva su tre principali vantaggi: un modello ad architettura aperta che consente di accedere ad un panorama di 6 mila fondi gestiti da oltre 150 case di investimento, una maggiore diversificazione tra asset class e aree geografiche e sulla possibilità di mantenere stabile il profilo di rischio desiderato, pur cogliendo le opportunità offerte dai mercati grazie alla gestione attiva.

“Il nostro obiettivo è creare un polo di eccellenza dell’asset management e del wealth management per tutte le realtà del Gruppo Mediobanca, erogando prodotti e contenuti nell’ambito di una ricca attività di advisory macro, di scenario, di produzione di portafogli modello, nonché come supporto e guida nell’universo dell’architettura aperta – ha commentato Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca SGR, che ha inoltre aggiunto: “Scegliendo i prodotti della gamma Mediobanca Global Multimanager è possibile accedere, con un unico strumento, alle eccellenze del mondo del risparmio gestito per ogni asset class individuate tramite un rigoroso processo di fund picking quali-quantitativo basato su una rigorosa metodologia di analisi del processo di investimento, del controllo del rischio e della regolarità delle performance”.

I fondi sono disponibili attraverso le reti distributive di CheBanca! e Mediobanca Private Banking.