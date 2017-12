Mediobanca SGR sottoscrive prestito obbligazionario Exprivia per altri 6 mln

Mediobanca SGR sottoscrive prestito obbligazionario Exprivia per ulteriori 6 milioni



Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] -, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 14 dicembre 2017, “perfezionamento dell’investimento di Exprivia in Italtel”, informa che in data odierna ha esercitato la facoltà di incrementare il prestito obbligazionario denominato “Exprivia S.p.A. – 5,80% 2017-2023” ISIN IT0005316382 (il “Prestito”) per un valore complessivo di Euro 6.000.000, mediante l’emissione di ulteriori 60 titoli, sottoscritti da Mediobanca SGR S.p.A., aventi le medesime caratteristiche dei titoli obbligazionari già emessi e soggetti alle previsioni del medesimo regolamento del Prestito.

Il valore nominale complessivo del Prestito risulta pertanto alla data odierna pari a Euro 23.000.000. I titoli sono stati emessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e sono stati ammessi alla quotazione nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, mercato ExtraMot segmento PRO riservato ad investitori professionali. Il Documento di Ammissione alla negoziazione è disponibile sul sito web della Società all’indirizzo www.exprivia.it, sezione Investor Relation. Arranger dell’operazione di emissione obbligazionaria è stato Banca Popolare di Bari; lo studio legale che ha seguito l’emissione del prestito obbligazionario è Orrick Italia.

