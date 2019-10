Mediobanca: utile trimestre a 271 milioni (+10%), batte attese

Mediobanca ha registrato nel primo trimestre dell'esercizio 2019/2020, chiuso al 30 settembre, un utile netto a 271 milioni, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il risultato, ai massimi livelli degli ultimi tre anni, è superiore al consensus degli analisti (250 mln). Nel trimestre luglio-settembre tutte le attività hanno segnato un positivo sviluppo (TFA +5% annuo a oltre 68 miliardi, impieghi +6% annuo a 45 miliardi), generando ricavi per 684 milioni (+7%), con una redditività superiore alla media del settore (Rote al 10%). I risultati capitalizzano anche l'apporto di Assicurazioni Generali, che nel trimestre ha riportato utili per circa 136 milioni derivanti per circa un terzo da cessioni di attività non ricorrenti. Gli indici patrimoniali al 30 settembre vedono un Common Equity Tier 1 ratio al 14,2%, in linea con quello al 30 giugno, e un Total Capital ratio che si conferma al 17,4%. I ratios fully loaded senza Danish Compromise saldano rispettivamente al 13% (Cet1 ratio) e 16,4% (Total capital ratio).