Mediolanum Business Forum, l’11 maggio tappa speciale del Mediolanum Tour

L’11 maggio, a Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a Milano, si terrà una tappa speciale del Mediolanum Tour, denominata Mediolanum Business Forum, che potrà essere seguita in diretta streaming sul sito della Banca dalle ore 10:30. Questa tappa chiuderà il primo ciclo di incontri, di carattere divulgativo, andato in scena a partire dallo scorso primo marzo al 12 aprile. Un Tour che ha attraversato la Penisola da nord a sud, grazie ad 11 tappe in altrettante città italiane e che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 6.000 persone. Massimo Doris, Amministratore Delegato della Banca e Stefano Volpato, Direttore Commerciale, hanno animato in prima persona il palco del Mediolanum Tour, confrontandosi con autorevoli nomi del giornalismo italiano, della finanza e dell’imprenditoria.





In queste tappe sono stati esaminati e analizzati i grandi temi d’attualità economica e finanziaria, con al centro il risparmiatore: la pianificazione finanziaria, la valorizzazione del proprio patrimonio e i vantaggi offerti dalle novità dei PIR. Le opportunità quindi non mancano. Soprattutto se prospettate da un partner bancario solido come Banca Mediolanum che, grazie ad un Common Equity Tier 1 del 20% (dati al 31/12/2016), si conferma tra i gruppi bancari più solidi* in Europa. Il successo ottenuto dal Mediolanum Tour e il bisogno di approfondimenti da parte del pubblico hanno spinto Banca Mediolanum a replicare l’iniziativa: entro l’estate il Gruppo sarà ancora in viaggio per altri numerosi appuntamenti. Sempre al fianco del cliente.

* Solidità Gruppo Bancario Mediolanum ad esito degli stress test svolti in base alla normativa europea. Indice Common Equity Tier 1 - dato al 31/12/2016 riferito al Gruppo Bancario Mediolanum - relativo all’indice di capitale di “miglior qualità” delle banche richiesto dall’Autorità di Vigilanza.