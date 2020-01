Mediolanum: raccolta 2019 a 4,1 miliardi; a dicembre 810 milioni

Banca Mediolanum ha chiuso il 2019 con una raccolta di 4,1 miliardi, di cui 3 miliardi nel risparmio gestito. A comunicarlo è il gruppo stesso, che a dicembre ha realizzato una raccolta netta totale a 810 milioni, e una raccolta netta in gstito si attesta a 426 milioni.

“Gli ottimi risultati commerciali didicembre chiudono un anno estremamente positivo, che vede sia la Raccolta Totale sia la Gestita in linea con l’anno precedente, rispettivamente a 4,1 e 3 miliardi di flussi complessivi, in un anno in cui in generale le famiglie si sono mosse con estrema cautela nella gestione del proprio risparmio”, ha detto l'ad Massimo Doris.

“Banca Mediolanum ha scelto inoltre di distinguersi, da un lato accelerando l’erogazione delcredito, che con circa 2,7 miliardi ha mostrato un incremento significativo del 21% rispetto al 2018. Dall’altroabbiamo intercettato il generale aumento della percezione del rischio sensibilizzando la nostra clientela a favore delle varie forme di protezione: nel 2019 infatti abbiamo emesso premi totali per 106 milioni, con un aumento del 25% anno su anno. In particolare, mi fa molto piacere sottolineare che le nuove polizze non abbinabili al credito hanno registrato una crescita del 122%”, ha concluso.