Mediolanum: raccolta netta totale di luglio a 268 mln, da inizio anno 2,3 mld

Banca Mediolanum ha chiuso il mese di luglio 2019 con una raccolta netta totale di gruppo positiva per 268 milioni. La raccolta netta in risparmio gestito e' stata pari a 302 milioni. Lo scorso giugno il gruppo aveva registrato una raccolta di 292 milioni di euro (quella in risparmio gestito e' stata pari a 262 milioni). Nel luglio 2018 Mediolanum aveva raccolto 290 milioni di euro (349 milioni quella in fondi e gestioni). Da inizio 2019 la raccolta netta si e' portata a 2,3 miliardi, quella in risparmio gestito a 1,7 miliardi.



L'ad del gruppo, Massimo Doris, ha commentato: "Dopo aver registrato pochi giorni fa gli ottimi risultati del primo semestre, anche la raccolta di luglio conferma l'andamento decisamente positivo di questo periodo. Mi ritengo molto soddisfatto dei 268 milioni di raccolta totale, che portano a 2,3 miliardi il progressivo del 2019 e degli oltre 300 milioni di raccolta in risparmio gestito, anche in questo mese composta prevalentemente da soluzioni unit-linked ad alto valore aggiunto".



L'imprenditore ha sottolineato che i risultati assumono ancora piu' significato in un mese in cui anche altre iniziative strategiche hanno riscosso un grande successo. 'Mi riferisco alla quotazione di Iervolino Entertainment, seconda ipo di Banca Mediolanum in qualita' di nomad e Financial Advisor - ha spiecificato Doris - Crescono inoltre i premi assicurativi delle polizze protezione e i crediti alla clientela, con l'erogazione dei mutui che nel solo mese di luglio raggiunge per la prima volta la cifra record di 173 milioni di euro, il 58% in piu' della media mensile del primo semestre 2019'. Il numero uno di banca Mediolanum ha concluso: 'Mi aspetto che dopo la pausa estiva i volumi proseguano ed accelerino come di consueto nella seconda parte dell'anno'.