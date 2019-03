Mef: a febbraio fabbisogno settore statale sale a 9,7 miliardi

A febbraio 2019 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 9,7 miliardi, in aumento di circa 3,3 miliardi rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (6,377 miliardi). Il fabbisogno dei primi due mesi dell'anno in corso si attesta su 8,3 miliardi, in aumento di 2,4 miliardi rispetto a quello registrato nel primo bimestre 2018. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze, segnalando che nel confronto con lo stesso mese del 2018 il saldo sconta una diminuzione degli incassi, alla quale ha concorso in misura significativa la diminuzione delle entrate rivenienti dai modelli F24 per circa 2,6 miliardi, dovuta quasi esclusivamente al rinvio - da febbraio a maggio - del termine per il pagamento dei premi Inail in autoliquidazione 2018-19, sulla base di quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2019 per consentire all'Istituto l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione). Dal lato dei pagamenti si segnalano invece maggiori prelevamenti netti per circa 900 milioni dai conti di tesoreria intestati agli enti territoriali e maggiori pagamenti da parte dell'Inps per circa 500 milioni. Si evidenziano minori pagamenti per interessi sul debito pubblico per 760 milioni.