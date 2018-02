Melegatti: fondo Abalone conferma impegno per rilancio

Abalone resta interessata al rilancio di Melegatti, la storica azienda dolciaria veronese in crisi. A confermare il proprio impegno lo stesso fondo maltese in una nota "secondo i termini originariamente concordati con i soci di Melegatti Emanuela Perazzoli, Gigliola Ronca e Domenico Turco".

L'intesa prevedeva che i soci permettessero che la "finanza interinale messa da loro a disposizione possa tramutarsi, in tutto o in parte, in capitale sociale della Melegatti", in modo da consentire "di acquisire almeno la maggioranza delle azioni sociali'".

Fino ad ora Abalone ha erogato finanziamenti a Melegatti per 1,275 milioni di euro, "in misura quindi decisamente superiore ai 500 mila euro per cui si era impegnata nell'ambito degli accordi presi per la campagna di Natale".