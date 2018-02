Melegatti, Hausbrandt conferma il proprio impegno nella crisi

Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A ringrazia le istituzioni che si sono adoperate in questo delicato passaggio, il Governatore del Veneto Luca Zaia, per l’interesse prestato in questa vicenda, la dottoressa Paola Salvi e il dottor Maurizio Tolotto, rappresentanti sindacali per l’impegno e la preziosa collaborazione, nella ricerca di una risoluzione per la crisi Melegatti.

Il Gruppo Hausbrandt conferma che è al lavoro con i propri advisor storici per cercare di arrivare velocemente ad una soluzione della crisi. In questo momento il lavoro viene svolto nel rispetto delle richieste più che lecite fatte dai Commissari del Tribunale di Verona.

Fabrizio Zanetti, Presidente di HTS, confida in una soluzione veloce per poter iniziare a lavorare quanto prima.