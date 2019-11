Melegatti si allarga anche nell'alimentare:Ca.Form si rafforza con nuovo socio

Gli italiani scelgono sempre di più prodotti freschi e freschissimi e a Natale il feeling cresce. Per sostenere questo trend le imprese italiane si rafforzano. Un esempio è rappresentato da Ca. Form, il gruppo vicentino della famiglia Chiomento che con Latterie Venete produce formaggi dal 1887 e salumi dal 1959. L’industriale Roberto Spezzapria è entrato nel capitale del Gruppo veneto ampliando, dopo l’acquisto della Melegatti, la sua presenza nel settore alimentare. Numerose le sinergie che si creano tra Ca.Form e il nuovo socio. La famiglia di Roberto Spezzapria, oltre alla nota industria dolciaria, ha infatti tre aziende attive nel settore della plastica con cui il gruppo caseario sta avviando progetti per imballaggi ecosostenibili.

Il Gruppo Ca.Form, conosciuto per il noto marchio Fiordimaso, è presente sia in Italia che in 47 paesi esteri tra cui Giappone e Stati Uniti in cui ha proprie società. Il fatturato 2019 supererà i 70 milioni di euro con un tasso di crescita annuo pari al 10%. Rilevanti le innovazioni intraprese che, oltre alle soluzioni ecosostenibili sull'imballaggio, vede anche la produzione di originali porzioni di prodotto al fine di adattarle ad ogni esigenza del consumatore, dallo snack al fuoricasa.

“Siamo contenti che un industriale come Roberto Spezzapria abbia individuato nel nostro Gruppo un’opportunità di sinergia e di sviluppo. Significa che abbiamo lavorato bene e che siamo pronti per crescere ulteriormente” dichiara Adriano Chiomento (nella foto), amministratore di Ca.Form.

“Ca.Form è, nel suo comparto, una punta d’eccellenza del nostro Made in Italy così come la Melegatti lo è nel settore dolciario. Se rilanciamo il territorio, le sue competenze e i suoi talenti riavviamo l’economia e come comunità ci assicuriamo un futuro“ sostiene l’industriale Roberto Spezzapria.