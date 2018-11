Melegatti: Unicredit finanzia piano di sviluppo e rilancio del brand

UniCredit ha siglato un accordo nei giorni scorsi con Melegatti 1894 per il sostegno finanziario e consulenziale "atto a rilanciare il prestigioso brand italiano". L'accordo di finanziamento, attraverso delle linee di credito a medio-lungo termine - spiega una nota - andra' a sostenere il piano di sviluppo dell'azienda e rilanciare il marchio storico dell'industria dolciaria italiana.



"Il nostro investimento - ha commentato Roberto Spezzapria, vicepresidente Melegatti 1894 - e' concentrato sull'acquisizione di un brand e di opifici che hanno contribuito a diffondere in Italia e nel mondo la qualita' del Made in Italy. Siamo felici per aver riaperto la Melegatti, riassicurato un futuro ai lavoratori e al territorio e garantito il ritorno dei famosi prodotti dolciari sulle tavole dei consumatori. Con UniCredit - ha spiegato - abbiamo siglato un accordo finanziario nell'ottica dello sviluppo dell'innovazione, di processo e di prodotto, e del continuo miglioramento qualitativo della produzione per garantire sempre piu' elevati standard ai prodotti Melegatti".



Sottolinea da parte sua Sebastiano Musso, Regional Manager Nord Est di UniCredit: "La valenza di questa operazione per UniCredit non e' solo economica, ma ben piu' ampia. Supportando la nuova proprieta' di Melegatti nell'azione di rilancio di questo storico marchio, fortemente legato al territorio veronese e di assoluto prestigio nel mondo della pasticceria italiana, UniCredit intende infatti confermare, concretamente, il proprio impegno a sostegno del Made in Italy e di tutte quelle iniziative imprenditoriali serie, di ampio respiro, che mirano a creare sviluppo diffuso e sostenibile".