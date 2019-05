Mercati in tensione coi dazi Usa. Lo spread schizza e poi ripiega a 290

I mercati hanno accolto malissimo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di applicare dazi del 5% su tutti i beni importati negli Usa dal Messico a partire dal prossimo 10 giugno, dazi che saliranno gradualmente finchè non sarà fermata l'immigrazione clandestina. La Casa Bianca ha deciso di legare la lotta all'immigrazione clandestina alle tariffe commerciali: l'amministrazione Usa ha indicato che se la situazione verra' 'alleviata attraverso azioni messicane efficaci', e giudicate tali a 'discrezione' degli Stati Uniti, i dazi saranno rimossi. Altrimenti il prossimo primo luglio saranno alzati al 10%, l'1 agosto si passera' al 15%, l'1 settembre al 20% e l'1 ottobre al 25%. In una nota, la Casa Bianca ha fatto sapere che 'i dazi resteranno in vigore per sempre al 25% a meno che e fino a quando il Messico non fermera' in modo determinante il flusso illegale di stranieri in arrivo sul nostro territorio'.

Inoltre, sui mercati azionari, pesa sul clima internazionale anche l'andamento dell'economia cinese, con i nuovi dati macro pubblicati che hanno deluso il mercato. L'attività manifatturiera in Cina e' di nuovo scesa a maggio, dopo alcuni mesi di espansione, a causa della guerra commerciale con gli Usa. L'indice Pmi si e' stabilito a 49,4 dal 50,1 di aprile, al di sotto delle previsioni degli economisti.



Al giro di boa, dopo un'apertura in calo, le Borse europee peggiorano e guardano a Wall Street con i futures su Wall Street in rosso. In rosso Francoforte e Madrid (-1,8%), Milano (-1,6%), Parigi (-1,5%) e Londra (-1%). Ad appesantire i listini il comparto dell'auto (-3,5%) e i tecnologici (-1,7%).

A Piazza Affari e' in forte calo Fca (-5,1%). Andamento negativo anche per i titoli legati al petrolio con Tenaris (-4%), Eni (-1,1%) e Saras (-0,4%). In rosso le banche con Intesa (-2,7%), Ubi (-1,8%) e Unicredit (-1,2%). In positivo la Juve (+1,5%), Leonardo (+1,1%), Mediaset (+1,4%) e Tim (+0,5%). In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1142 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1,3%. Tokyo ha chiuso in forte calo con il Nikkei zavorrato la caduta delle azioni delle case automobilistiche giapponesi.

Sul secondario, lo spread si mantiene su livelli record da sei mesi a 290 dopo esser schizzato in apertura a 294 punti. I decennali italiani sono sotto pressione per i dubbi sul futuro del Governo e schiacciati dalla forza dei Bund, il cui rendimento e' precipitato al minimo storico (-0,20%), sotto il precedente record di luglio 2016 a causa delle incertezze sui mercati finanziari per la politica commerciale americana.