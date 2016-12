Mercati, si cambia: 2017 anno delle basse commissioni. Guadagnare con gli Etf

Che anno sarà il 2017 per i mercati finanziari? La domanda è risuonata più volte nelle ultime settimane, con broker e case d’investimento impegnate a suggerire strategie differenti per asset, mercati, settori e selezione titoli. Ma per chi non se la sentisse di impegnarsi in un’attività di selezione così complessa, da tempo il mercato del risparmio gestito ha predisposto soluzioni ugualmente efficaci e per di più contraddistinte da costi di gestione decisamente inferiori, soprattutto per capitali di modesta dimensione, rispetto ai classici fondi comuni e gestioni patrimoniali, ossia gli Etf/Etc.

Sotto i riflettori, almeno in questi primi mesi, saranno le prime mosse di Donald Trump una volta che avrà fatto il suo ingresso alla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio, la Federal Reserve, che dovrà decidere (anche in base alle misure che Trump vorrà varare nel concreto) quanto rapidamente e decisamente rialzare ancora i tassi ufficiali sul dollaro, l’Opec, che dovrà riuscire a rispettare il recente impegno a tagliare la produzione se vorrà che le quotazioni petrolifere si consolidino ben oltre quota 50 dollari al barile, e la Cina, che resta il principale e più rappresentativo paese emergente ma ormai sembra pronta a contendere agli Usa il titolo di maggiore economia mondiale.

Nel complesso rispetto anche solo a 12 mesi or sono lo scenario appare molto più tranquillo: Trump intende sostenere la crescita Usa essenzialmente agendo sulla politica fiscale, la Federal Reserve ha già alle spalle i primi due rialzi dei tassi e può continuare ad agire senza fretta, rialzando forse due volte i tassi ma non andando molto più in là, visto che l’inflazione per quanto accenni a ripartire appare ampiamente sotto controllo. L’Opec (ma anche la Russia e altri paesi non-Opec) dovrebbe toccare con mano il vantaggio di un contenimento della produzione che ha già fatto allontanare i prezzi dai minimi storici visti fino a quest’autunno. La Cina, infine, non sembra per il momento dare preoccupazioni anche se periodicamente riaffiorano i timori sulla tenuta del mercato immobiliare, del resto tenuto sotto stretta osservazione dalle autorità di Pechino.

Visto che nel complesso la crescita mondiale, secondo ad esempio l’opinione di State Street Global Advisor, dovrebbe rimanere come già nel 2015 e nel 2016 al di sotto della sua media storica (attualmente attorno al 3,7% annuo), per quanto leggermente sopra i livelli a cui dovrebbe chiudersi il 2016 (il Pil mondiale è visto in crescita del 3,2% nel 2017 contro il +3% atteso a fine 2016), potrebbe essere un anno in cui cercare di ottenere qualche sovraperformance puntando sui mercati emergenti, che nel complesso dovrebbero registrare una crescita del 4,1% nell’anno che sta per iniziare contro il 3,8% dell’anno appena concluso. Grazie a Etf di case come Amundi, DB X-trackers, iShares, Lyxor, Spdr e Source anche un piccolo investitore può investire in modo correlato all’indice globale dei mercati emergenti, sia per quanto riguarda i mercati dei bond degli emergenti (potendo scegliere tra bond governativi in valuta locale e in valuta estera, ad esempio in dollari, o anche coperti dal rischio di cambio), sia i mercati azionari emergenti, con prodotti esposti su singole aree geografiche come Russia e Brasile che sono attesi in decisa ripresa dopo un paio d’anni incerti.