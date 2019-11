Mercati, spread Btp-Bund in lieve calo a 165 punti

Rientra, per il momento, dal picco di ieri di 168 punti base (rilvevazioni Bloomberg) lo spread tra Btp e Bund. Al suono della campanella sul secondario, il differenziale scende di qualche punto base in avvio di mattinata e si porta a 164,7 punti, con un rendimento per il decennale italiano dell'1,30%. Lo spread di ieri aveva toccato il livello piu' alto da fine agosto.

La fiammata di giovedì, secondo gli addetti ai lavori, è da legarsi alla cronaca della crisi dell’Ilva. Le vendite sono scattate infatti quando gli investitori hanno digerito la notizia, battuta dalle agenzie pochi minuti prima delle 16, del piano di chiusura degli altiforni. L’improvviso aggravarsi della crisi dell’Ilva è una notizia che ha un impatto sul mercato dei titoli di Stato perché gli investitori temono che possa mettere a rischio la tenuta stessa della maggio- ranza. Specialmente se dovesse andare di pari passo con una sconfitta dei partiti di governo alle elezioni regionali in Emilia Romagna in programma a gennaio.