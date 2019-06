"Prendo atto delle dimissioni dei commissari, a breve arriveranno le nuove nomine. Con il ritorno dell'azienda in amministrazione straordinaria salviamo gli stipendi dei lavoratori, con l'emendamento al decreto crescita aiutiamo i fornitori. Ora si apre una fase nuova: si lavori piu' di prima per riaprire i punti vendita e far tornare al lavoro le persone". Lo afferma in una nota il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.