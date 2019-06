Mercatone Uno, verso l'ok alla Cig. Via libera dal Tribunale Bologna

Mercatone Uno: commissari, a breve iter per concessione Cig

Mercatone Uno: da Tribunale Bologna sì ad autorizzazione condizionata

"Il Tribunale di Bologna ha comunicato oggi al Mise la disponibilità all'autorizzazione condizionata per l'approvazione del programma di cessione che verrà presentato dai commissari di Mercatone Uno". E' quanto fa sapere in una nota lo stesso ministero dello Sviluppo economico. "È il percorso propedeutico allo sblocco degli ammortizzatori sociali. Successivamente partirà la fase di reindustrializzazione per garantire un futuro certo ai lavoratori", si aggiunge.

MERCATONE UNO: COMMISSARI, A BREVE ISTANZA PER AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

I commissari straordinari di 'Mercatone Uno' "presenteranno a breve l'istanza al ministero per concludere l'iter delineato dal Tribunale di Bologna per la retrocessione all'amministrazione straordinaria dei compendi aziendali e rendere così possibile l'accesso dei dipendenti agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge". E' quanto si legge in una nota dei commissari del gruppo in crisi, Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari, sulla decisione dei giudici di accogliere l'istanza dei commissari in amministrazione Straordinaria e disposto la revoca dei provvedimenti di cessazione dell'esercizio dell'impresa, subordinandone l'efficacia al rilascio da parte del ministero dello Sviluppo Economico della proroga del Programma di liquidazione dell'azienda. I Commissari, inoltre, si aggiunge nella nota "si riservano di illustrare nei tempi più rapidi le prossime attività previste dal Programma".

MERCATONE UNO: CONSUMATORI, BENE INTESA SU STOP RATE MUTUI LAVORATORI

Federconsumatori esprime soddisfazione per la notizia diffusa oggi da Intesa Sanpaolo che, accogliendo anche la nostra richiesta, sospenderà le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi per supportare i dipendenti della società Mercatone Uno. "Si tratta di un importante segnale di sensibilità, che ci auguriamo sia da esempio per gli altri istituti bancari e finanziari, che ora sono chiamati a seguire la strada del dialogo e della solidarietà", afferma l'associazione in una nota. "Una notizia positiva che ci auguriamo diventi sistemica: sarebbe importante, infatti, un'iniziativa del Governo che, in coerenza con quanto sollecitato dalle associazioni dei consumatori e Abi, rifinanzi il Fondo di Solidarietà" e, conclude Federconsumatori, "renda automatica tale sospensione in caso di perdita del lavoro, di ricorso agli ammortizzatori sociali e di grave disagio economico".