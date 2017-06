Meridiana, la crisi del Qatar piomba sul closing con la compagnia sarda

La crisi internazionale del Qatar piomba in mezzo all'operazione di acquisizione dell'italiana Meridiana da parte della compagnia di bandiera di Doha. "Speriamo di no, assolutamente, speriamo che continuino i colloqui. In queste ore cercheremo di capire meglio", ha spiegato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, interpellato, a margine dell'inaugurazione della stazione AV Napoli Afragola, sulle possibili ricadute negative dell'impegno di Qatar Airways in Meridiana a fronte della situazione diplomatica nel Golfo Persico e dell'isolamento del Qatar.



La rottura delle relazioni diplomatiche ha portato alla chiusura di tutte le frontiere aeree e terrestri. "Un tema di grande delicatezza che riguarda le decisioni del Governo", secondo invece il presidente di Enac Vito Riggio. "Finora niente e' cambiato nelle relazioni tra Ue e Qatar. Le riflessioni a livello politico saranno rapide. Le accuse sono molto gravi, se trovassero fondamento ci sarebbero conseguenze serie. Ma le decisioni non competono a noi", ha ribadito Riggio ricordando che Enac aveva caldeggiato l'operazione Meridiana-Qatar Airways. Allarmati infine i sindacati.



"Siamo in attesa di capire se tutto si concludera' come era previsto o se possono esserci dei ripensamenti che, se vi saranno, saranno da parte di Qatar Airways e non da parte dell'azionista di Meridiana. Non penso che ci siano ostacoli al loro investimento", ha spiegato il segretario nazionale della Filt-Cgil, Nino Cortorillo. "Noi - sottolinea il segretario - abbiamo fatto un accordo in sede di governo e sono stati coinvolti tre ministeri: sviluppo economico, trasporti e lavoro; e poche settimane fa il management di Meridiana ci dava per assolutamente prossimo il closing di tutta l'operazione".



"Quindi noi - ha proseguito i sindacalista - allo stato attuale monitoriamo ciò che emerso negli ultimi giorni, pero' non abbiamo nessun indizio che possa esserci qualche ripensamento". Inoltre, aggiunge Cortorillo, "Qatar investment, il fondo sovrano, ha fatto molti investimenti in Italia e Meridiana e' solo l'ultimo di cui, per altro, manca l'atto definitivo".