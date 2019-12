Mes, dall'Eurogruppo schiaffo all'Italia: "Nessuna ragione per cambiarlo"

Schiaffo all'Italia dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. "Non vediamo ragione per cambiare il testo" del Mes, ha detto il numero uno dell'Eurogruppo a Bruxelles proprio mentre il governo e il premier Giuseppe Conte stanno cercando un difficile compromesso tra le posizioni del Pd e del Movimento 5 Stelle.

"Il dibattito è in corso, oggi faremo un altro passo importante e poi aggiusteremo le necessità di dibattito che sono presenti" nei nostri Paesi, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, annunciando che la firma del nuovo Trattato avverrà "ad inizio del prossimo anno". Secondo quanto si apprende, infatti, dopo l'accordo in Eurogruppo e all'Eurosummit serve tempo ulteriore, circa un paio di mesi, per tradurre i testi nelle diverse lingue.

Mes: Conte apre al rinvio, "ma basta propaganda"

"Sul fondo salva-Stati dico no a cambiali in bianco. Ma basta propaganda”, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Corriere della Sera da Londra, dove è in corso il vertice Nato. E apre all'ipotesi di un rinvio. "Noi ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto, abbiamo fatto un vertice di maggioranza su questo. Pacchetto significa che il progetto comprende unione bancaria e monetaria: è giusto che l’Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando, io ancora non ho firmato nulla, tantomeno una cambiale in bianco".

Già domani - oggi ndr - “si entrerà nel vivo sul dossier dell’unione bancaria, io non ho nessuna intenzione di firmare in bianco. Ci sono tante varianti in una logica di pacchetto, anche dal punto di vista procedurale e ci sono tanti modi di affermare questo metodo”. “Sul Mes – dice nell’intervista Conte - ho ricostruito quello che è accaduto, e sino a quando non si appone una firma ci sono sempre margini per migliorare un Trattato, non mi interessa se gli altri Paesi considerano chiuso l’accordo".



Sulla riforma del Fondo salva-Stati il premier si dice sicuro che la volontà dei Cinquestelle sarà assolutamente rispettata, ma anche quella delle altre forze politiche. “Per andare avanti serve l’accordo tra tutte le forze che sostengono il governo. Lavoriamo in un percorso che è collettivo e le riforme che adotteremo saranno sempre nell’interesse dei cittadini”. Ancora: “Ci sono 19 Paesi che stanno scrivendo una riforma, c’è una sintesi nazionale da fare e poi una europea. Se tu mi porti sull’unione bancaria un progetto che all’Italia non piace io non firmo il Mes, e non è un ricatto, questa è logica di pacchetto, mettere in discussione tutto. State sicuri che non ci faremo fregare".

Il premier non esclude dunque un rinvio sul Mes: "No, non lo escludo. Abbiamo evitato già tante insidie, io non ho abbracciato in Parlamento fideisticamente il Mes. Però bisogna dire che esiste già. Bisogna evitare la fanfara propagandistica che fa salire lo spread, l’Italia ha un debito sostenibile e il Mes si attiva su base volontaria. Ci siamo battuti perché la valutazione del debito non fosse automatica". Complessivamente la riforma è utile all’Italia?, chiede il Corriere. Conte: "Abbiamo evitato dei peggioramenti, gli aiuti vengono dati direttamente alle banche e non allo Stato, senza influenza sul debito".