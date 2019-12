Mes, Paragone: (M5S): "A Gualteri non credo per definizione"

"Io a Gualteri non credo per definizione. Noi del Movimento 5 Stelle lo convinceremo rispetto a un'altra idea di Europa". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore del M5S Gianluigi Paragone dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sul Mes al termine dell'Ecofin a Bruxelles.

"Ho difeso gli interessi nazionali". Gualtieri spiega l'accordo sul Mes - "Sono molto soddisfatto dell'esito dell'Eurogruppo di ieri. Si trattava di un passaggio molto importante, delicato e complesso. Occorreva da un alto tenere conto delle prerogative del parlamento italiano, difendere gli interessi nazionali su vari temi oggetto del negoziato e, allo stesso tempo, occorreva farlo evitando isolamento del paese e evitando di dare segnali sbagliati circa l'impegno il ruolo e la credibilita' dell'Italia in Europa". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberta Gualtieri, in una conferenza stampa commentando l'accordo di principio sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilita'. "Tra gli interessi nazionali c'e' anche il fatto che il Mes continui a svolgere la funzione di importante strumento di garanzia della stabilita' della zona euro. Come l'Italia chiedeva da tempo, tra le funzioni del Mes si introduce anche quella di fungere da backstop per il fondo di risoluzione e quindi per l'unione bancaria, ma allo stesso tempo, che questa funzione sia assunta senza l'introduzione di alcuna condizionalita'", ha detto Gualteri. Il ministro dell'Economia ha anche rivendicato il fatto di aver evitato "decisioni sulla modifica del trattamento prudenziale sui titoli di Stato" nell'ambito della discussione sul completamento dell'unione bancaria.

Mes: Gualtieri, Italia presentera' proposta riforma zona euro - "L'Italia presentera' una propria proposta organica sul tema del completamento dell'unione bancaria e anche piu' in generale sulla riforma dell'unione economica e monetaria". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una conferenza stampa dopo l'accordo di principio sulla riforma del Mes.

Mes: Gualtieri, informero' Conte e Di Maio; fiducioso maggioranza - "Ero impegnato all'Eurogruppo. Ho aggiornato il presidente del Consiglio costantemente nel corso del negoziato ma non ho ancora avuto modo di confrontarmi" con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Lo faro' al mio ritorno. Ma sono fiducioso che sara' riconosciuto come un esito positivo quello di questo Eurogruppo", ha aggiunto.

Manovra: Guatieri, Salvini ha alzato tasse e aumentato debito - "Salvini ha alzato le tasse e aumentato il debito pubblico. E' riuscito a fare entrambe le cose contemporaneamente. Noi con questa manovra abbassiamo le tasse e mettiamo il debito pubblico in un percorso di riduzione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una conferenza stampa al termine dell'Ecofin rispondendo a una domanda sulle politiche economiche proposte da Matteo Salvini. "L'insostenibilita' della finanza pubblica e' uno degli elementi che portano il debito ad aumentare e costringono a dolorosi aggiustamenti e politiche di austerita'", ha spiegato Gualtieri.

Mes: Gualtieri, Borghi e Lega nemici Italia con uscita da euro - "E' noto che Borghi e la Lega sono per l'uscita dall'euro. Si confermano nemici degli interessi dell'Italia, della tutela del risparmio degli italiani. Se si facesse quello che dice Borghi, gli italiani perderebbero molti soldi" e "l'Italia sarebbe declassata a paese molto piu' povero". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una conferenza stampa al termine dell'Ecofin. Quella della Lega "e' una ricetta fallimentare che per fortuna non incontra il consenso degli italiani", ha detto Gualtieri. Secondo il ministro, "tutta questa demagogia sul Mes non e' altro che una variante dell'opposizione della Lega all'euro".