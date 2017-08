Messina: Intesa Sanpaolo punto di riferimento per il sistema europeo, ma...

Intesa Sanpaolo batte le attese di consenso, ma il titolo a Piazza Affari non riesce a mantenere lo slancio e dopo un rialzo dell’1,7% segnato nei cinque giorni precedenti scivola sotto i 2,9 euro per azione dopo aver annunciato un utile netto di 1,738 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno, appena superiore a quello dell’anno scorso (1,707 miliardi di euro) ma in linea con gli obiettivi di distribuzione dei dividendi annunciati dall’istituto guidato ad Carlo Messina e superiore alle attese, in particolare grazie ai risultati del secondo trimestre dell’anno.

Risultati per i quali è stato determinante l’apporto della divisione private banking ossia delle attività dedicate ai clienti di fascia medio-alta di Fideuram Ispb, che ha visto l’utile netto salire del 22,3% a 445 milioni (contro i 364 milioni del primo semestre 2016) e della divisione di asset management (cui fanno capo le attività di Eurizon Capital e di altre società del gruppo), che ha registrato un utile netto di 235 milioni (+31,3% rispetto a 179 milioni dei primi sei mesi del 2016).

E’, secondo il Ceo Carlo Messina, la conferma del “successo del modello di business da noi adottato, quello della wealth management company: oltre il 50% dell'utile corrente lordo è generato da quest’area di attività. La crescita delle commissioni nel secondo trimestre rispetto al primo di quest’anno è la più elevata tra le banche in Europa”.

A chi fa notare come Intesa Sanpaolo debba ringraziare il generoso contributo statale legato al “salvataggio” di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca per quanto riguarda l’utile netto contabile del secondo trimestre (4,337 miliardi di utile netto dopo 3,5 miliardi contributi statali in contanti), Messina ricorda come per cercare di affrontare la crisi bancaria “nell’ultimo anno sono state allocate notevoli risorse da parte del sistema finanziario privato, pari a 3,5 miliardi di euro, nel cui ambito Intesa ha partecipato con un ruolo assai significativo, rivelatesi ampiamente insufficienti”.

La nostra banca, ha proseguito Messina, “ha inoltre dato disponibilità a partecipare a un ulteriore tentativo di salvataggio da parte dell’intero settore bancario, tentativo che non ha avuto corso a causa dello scarso livello di partecipazione da parte della restante parte del sistema”. In ogni caso l’intervento di Intesa Sanpaolo ha posto in sicurezza secondo Messina oltre 50 miliardi di depositi affidati da 2 milioni di clienti (di cui 200.000 aziende) alle due banche.

Proprio il tema dell'integrazione e della creazione di valore derivante dall'acquisizione delle banche venete resta fondamentale per il mercato, al pari delle ambizioni di crescita nel wealth management; per Messina accanto a questi due aspetti resta una priorità strategica “la remunerazione degli azionisti in maniera consistente e sostenibile, con una distribuzione di 10 miliardi di dividendi nei quattro anni del piano in corso”.

Quanto al risparmio gestito, il flusso di raccolta netta delle masse in gestione, nel semestre pari a 10 miliardi di euro, “posiziona Intesa Sanpaolo come leader nell'asset management” ha aggiunto Messina, facendo notare come “Eurizon si colloca ai livelli di player globali come BlackRock e Pimco. Le masse in gestione sono pari a 326 miliardi, dall’avvio del Piano di Impresa sono cresciute di 83 miliardi. Ci confermiamo come una delle banche più efficienti in Europa con un cost/income al 49,2%”, ha osservato il banchiere.

Non meno importante, il programma di gestione del portafoglio di crediti deteriorati appare già dare i suoi frutti: la riduzione dello stock in sette trimestri è stata pari a 10 miliardi di euro, cosa che ha riportato il valore sui minimi degli ultimi quattro anni, con un flusso dei nuovi crediti deteriorati nel semestre risultato il più basso della storia della banca. Le sofferenze hanno parimenti raggiunto un livello di copertura medio del 60,7%, mentre le rettifiche sono calate a 737 milioni di euro, con un Cet1 ratio al 13% “fully loaded”, dal 12,9% di fine marzo.

Numeri che, come notano alcuni analisti, stanno “migliorando a un ritmo più elevato” di quello previsto, cosa che rappresenta una notizia positiva. “Abbiamo raggiunto questi importanti obiettivi senza alcun onere straordinario per i nostri azionisti, contrariamente a quanto accaduto per altre banche” ha poi puntualizzato Messina, “grazie al contributo determinante di ciascuna delle divisioni della banca”.

Una banca che per Messina è diventata un punto di riferimento del settore a livello europeo avendo saputo unire “la crescita dei ricavi all’attenzione ai costi e agli investimenti nel digitale, per migliorare la qualità del servizio e l’efficienza”. Caratteristiche e risultati che il nuovo Piano di Impresa “che presenteremo all’inizio del 2018” intende ulteriormente rafforzare. Il mercato ci crede, ma qualche presa di profitto dopo aver tanto corso (il titolo è salito i quasi il 48% negli ultimi 12 mesi in borsa) è inevitabile, dopo che Messina ha deluso una sola attesa: quella di chi sperava che fosse in arrivo un dividendo straordinario, smentito dal banchiere.