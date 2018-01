Metalco acquisita la maggioranza di Bellitalia

Metalco Group annuncia l'acquisizione della maggioranza di Bellitalia, azienda leader nella produzione di arredo in cemento e pietre di marmo, diventando di fatto il primo gruppo mondiale nel settore dell'arredo urbano. Con l'unione tra Metalco e Bellitalia, gia' partner in Sudamerica con Metalco Do Brasil, sara' disponibile la piu' ampia gamma al mondo di materiali e prodotti disponibili, tecnologie all'avanguardia nei diversi ambiti di riferimento.

"In questi anni di attivita' abbiamo avuto modo di crescere e confrontare le nostre esperienze al punto di sancire questa partnership che segna il punto di arrivo di una collaborazione ventennale divenuta sempre piu' solida e volta a fronteggiare le nuove sfide della globalizzazione. Tra i nostri obiettivi quello di incidere positivamente sul futuro sviluppo nel settore urbano a livello mondiale", ha commentato Francesco Bertino, Ceo di Metalco Group.

Claudio Ioriatti, CEO di Bellitalia, ha poi aggiunto: "I nostri prodotti hanno determinato una vera e propria rivoluzione nel settore urbano, ogni qualvolta e' stato presentato sul mercato una nuova e innovativa declinazione del cemento. Per questo, siamo soddisfatti della collaborazione con Metalco che ci permettera' di espandere i nostri orizzonti tecnici e qualitativi sul mercato mondiale". L'accordo e' volto a consolidare la leadership del piu' grande gruppo produttivo di arredo urbano al mondo e consentira' una piu' efficace e incisiva capillarizzazione nei mercati del Made in Italy.