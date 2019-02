Metano, ok dell'Ue al rifornimento self service

Tutto pronto per il self service di metano, che ha superato il vaglio europeo. Lo comunica Federmetano, informando che in Commissione Europea è terminato il periodo di consultazione sullo schema di decreto che modifica il testo della norma oggi in vigore sull’esercizio degli impianti di distribuzione stradale del gas naturale per autotrazione, decreto che permetterebbe il rifornimento di metano in modalità self service. Il testo - precisa la nota citata da www.e-gazette.it - ha superato il vaglio europeo senza ulteriori osservazioni e variazioni. Ora dovrà passare alla firma dei due ministeri competenti, quello dell'Interno e quello dello Sviluppo Economico, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire entro fine febbraio 2019. La nuova norma entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione.