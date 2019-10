MF Insurance-Previdenza Awards 2019: Sesana di Generali Assicuratore dell'Anno

MF Insurance e Previdenza Awards 2019: Marco Sesana è l’Assicuratore dell’Anno per l'impulso su innovazione e sostenibilità; dai servizi al cliente alla trasformazione del business Generali Italia, Alleanza e Generali Welion fanno incetta di premi. Leone D’Oro alla Comunicazione per l’iniziativa “Ora di Futuro”.

Per “il forte cambiamento impresso alla cultura della compagnia, seminando per il futuro attraverso una serie di iniziative legate al mondo dell'innovazione, della formazione e della diffusione dei valori positivi dell'assicurazione nella società”: Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines, è stato premiato Assicuratore dell’Anno alla XVIII edizione dei Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards 2019, di ClassEditori.

L’eccellenza del Gruppo Generali è stata riconosciuta con gli Insurance & Previdenza Elite “per la strategia di incentivazione del personale dipendenti attraverso un piano innovativo We Share”, lanciato a livello internazionale: a ritirare il premio Monica Possa, Group Chief HR & Organization Officer.

A Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsabily di Generali Country Italia e Global Business Lines, è andato il Leone D’oro per la Comunicazione per il progetto “Ora di Futuro” per aver comunicato con sensibilità, in modo coinvolgente e capillare un progetto di educazione dedicato ai bambini che ha coinvolto insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit in tutta Italia. Ora di Futuro è un progetto di Generali Italia in collaborazione con The Human safety Net.

Agli Awards 2019, Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e Generali Welion si sono distinte nel panorama assicurativo per i numerosi MF Insurance Awards 2019 vinti in diverse categorie, a conferma del momento di trasformazione e innovazione che sta caratterizzando le compagnie del gruppo Generali in Italia.

Generali Italia è 1° classificata per “questioni di taglia Gruppi per dimesnione (*patrimonio netto)”; il premio è stato ritirato da Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty Officer.

Nella categoria “Protezione dai crimini informatici e Cybersecurity” Generali Italia ha ottenuto il riconoscimento per il prodotto Cyber Lion, a ritirare il premio Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia.

Nella categoria compagnie di valore: Generali Global Corporate & Commercial Italia è 1° classificata nel Ramo Danni: migliori compagnie per premi diretti 2018 (fonte Ania). Ramo corpi, veicoli ferroviari, aerei, marittimi; 1° classificata Ramo merci trasportate; 1° classificata Ramo altri danni ai beni; 1° classificata Ramo r.c. aeromobili e veicoli marittimi, ha ritirato il premio Filippo Cinelli, Responsabile dell’area Global Corporate & Commercial Italia Customer Relationship Management.

Tra i premi Tripla A, Generali Italia è 1° classificata nella categoria: “Gestioni separate delle polizze vita (rendimento lordo) le compagnie che hanno superato il 5% di rendimento” con il prodotto Liquidagevole; ha ritirato il premio Enrico Clemente, Responsabile Area Tecnica Assicurativa.

Alleanza Assicurazioni ha ottenuto il premio Innovazione Awards nella categoria “Gestione dei punti di contatto con il cliente” per la Customer Experience, ha ritirato il premio Marco Oddone, Responsabile Marketing e Distribuzione.

Generali Welion ha ottenuto il premio innovazione Awards nella categoria “Protezione dello stile di vita e del welfare” per l’innovazione di prodotti e servizi. Il premio è stato ritirato da Marco Giovannini, Head of business development, sales, product and marketing.