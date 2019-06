MFS e Deutsche Bank, siglata partnership

MFS Investment Management e Deutsche Bank hanno siglato un accordo di partnership in base al quale la rete degli sportelli di Deutsche Bank, il Private Banking e il network dei consulenti finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors avranno a disposizione una selezione di fondi flagship lussemburghesi, gli MFS Meridian Funds.

MFS è un gestore attivo operante su scala globale che gestisce attività per un ammontare di 466,9 miliardi di dollari*. Fondata nel 1924, MFS ha lanciato il primo fondo comune di investimento e dal 2005 vanta una presenza stabile nel mercato italiano. Dopo aver costruito in Italia una solida reputazione con i fund buyer, la società vuole affermarsi come gestore riconosciuto anche nell’ambito della distribuzione. Gli MFS® Meridian Funds che saranno disponibili sulla piattaforma di Deutsche Bank includeranno strategie azionarie, obbligazionarie e multi asset.

Andrea Baron, Managing Director per l’Italia di MFS Investment Management ha dichiarato: “Siamo lieti di questa partnership con Deutsche Bank, uno dei principali gruppi finanziari globali che dispone di un vasto network. Questo accordo rappresenta un importante passo nel raggiungimento di un’ambiziosa crescita nel mercato italiano e nel rafforzamento della relazione con la clientela” “Deutsche Bank è un pioniere nel settore della distribuzione. Combinando la loro eccellente reputazione all'approccio a lungo termine di MFS agli investimenti e alla capacità di trovare le migliori opportunità per i nostri clienti, siamo convinti che daremo vita ad una collaborazione di successo. Il nostro obiettivo è quello di fornire un accordo di partnership a tutto tondo, fornendo alle reti di Deutsche Bank presenti sul territorio italiano l'opportunità di accesso all'expertise di MFS attraverso una selezione di strategie di alta qualità, insieme a sessioni di formazione e ad un ampio ventaglio di analisi di mercato e insight di valore", ha aggiunto.

Sheila Zanchi, head of Investment Advisory di Deutsche Bank in Italia ha commentato: “L’accordo di distribuzione con un player di rilievo come MFS ci permette di arricchire e diversificare ulteriormente il portafoglio di prodotti e l’offerta di servizi a disposizione della nostra rete di sportelli, dei nostri private banker e del nostro network di consulenti finanziari, per rispondere sempre con le migliori soluzioni a ogni esigenza della nostra clientela”.