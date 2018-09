Micheal Kors: dalle borse a Jimmy Choo, gruppo da 4,7 miliardi dollari

Manca ancora l'ufficialità ma ormai è fatta per il passaggio del controllo della maison Versace al gruppo americano Michael Kors. Michael Kors, nato Karl Anderson Jr. a Long Island il 9 agosto 1959, figlio di un'ex fotomodella, ha fondato nel 1981 la società che porta il suo nome, specializzata in abiti, accessori ma soprattutto borse, un must irrinunciabile per gli appassionati di moda.

el luglio 2017 il gruppo ha acquisito per circa 1 miliardo di euro Jimmy Choo, la celebre marca di scarpe resa famosa da Carrie Bradshow in Sex and the City. Micheal Kors, quotato alla Borsa di New York, ha chiuso l'ultimo esercizio (al 31 marzo 2018) con un giro d'affari complessivo di 4,72 miliardi di dollari, in crescita del 5%, e un utile netto di 592 milioni di dollari. Risale solo a 4 giorni fa la nomina dell'italiano Andrea Pesaresi (un lungo passato in Zegna) a presidente della divisione Men di Michael Kors