Migranti, la Silicon Valley sfida Trump: "Il bando è illegale"

La Silicon Valley fa fronte comune contro Donald Trump e il suo divieto di ingresso negli Stati Uniti per i rifugiati e i cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana (provvedimento per altro bloccato per il momento dal tribunale federale di Seattle, su richiesta del Minnesota e dello Stato di Washington, mentre la Corte d'Appello ha temporaneamente respinto il ricorso dell'amministrazione Trump).

Come riporta il Washington Post, novantasette colossi tecnologici, tra cui Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter e Uber, hanno deciso di partecipare, con un'azione coordinata molto rara per il settore tecnologico, alla battaglia legale contro l'ordine esecutivo, sostenendo che danneggia i loro interessi e attivita'.

Le aziende hanno presentato alla Corte d'Appello per il nono circuito, quella che entro pochi giorni dovra' decidere se accogliere o meno il ricorso del presidente contro la sentenza del tribunale di Seattle, un "amicus curiae", ovvero un documento di una parte non in causa in cui sono fornite delle informazioni per aiutare il tribunale a decidere.

Secondo indiscrezioni, Amazon non prendera' parte all'azione, anche se l'amministratore delegato Jeff Bezos ha detto di essere d'accordo con la sospensione del bando decisa dal tribunale. "L'ordine esecutivo rappresenta un allontanamento significativo dai principi di equita' e prevedibilita' che hanno regolato il sistema dell'immigrazione negli Stati Uniti per oltre cinquant'anni", si legge nel documento presentato dall'industria tecnologica, in cui si sottolinea che il provvedimento voluto da Trump "rende piu' difficile e costoso per le aziende americane scegliere, assumere e non fare andare via alcuni dei migliori dipendenti del mondo.

Danneggia le attivita' aziendali in corso e minaccia la capacita' delle aziende di attirare talenti, business e investimenti negli Stati Uniti". Il documento presentato dai colossi tech mette in rilievo che immigrazione e crescita economica "sono intimamente collegate" e che l'ordine esecutivo crea danni e problemi. "Gli immigrati o i loro figli hanno fondato oltre 200 delle societa' che fanno parte della classifica Fortune 500, comprese Apple, Kraft, Ford, General Electric, At&t, Google, McDonald's, Boeing e Disney", si legge nel documento, in cui si precisa che tra immigrati e rifugiati ci sono stati scrittori, professori e premi Nobel. Secondo le stime, il 37% della forza lavoro della Silicon Valley e' nato fuori dagli Stati Uniti.