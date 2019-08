Milano accelera dopo l'incarico a Conte. I Btp macinano record con 5S-Pd

Sono i Btp i primi beneficiari della soluzione alla crisi di Governo. Con l'accordo tra Pd e M5S per la formazione di un nuovo Governo i titoli di Stato italiani hanno preso a macinare record sia sul mercato primario che secondario e quella che sembrava essere una scommessa dei mercati si è trasformata in una valanga di acquisti che ha interessato tutta la curva dei rendimenti italiana.

Dopo i record di rendimento toccati ieri sul mercato secondario dal Btp decennale oggi e' stata la volta del mercato primario, dove il nuovo Btp benchmark decennale è sceso sotto la soglia dell'1% (allo 0,96%) aggiornando il minimo storico dell'1,14% che risaliva all'agosto del 2016. Ad un soffio dal record storico si e' fermato anche il Btp a 5 anni emesso oggi dal Tesoro allo 0,32%: una manciata di punti base dallo 0,19% toccato a settembre 2016.

Complice anche una riduzione del rendimento negativo sui titoli tedeschi decennali (-0,7%), non si arresta la caduta dello spread Btp-Bund che ha toccato i 160 punti e poi risale a 164 dopo il conferimento dell'incarico di governo a Conte. Il rendimento del decennale aggiorna i minimi storici e segna quota 0,948%.

Dopo una partenza con il freno tirato, tutte le Borse europee hanno accelerato il passo con Milano in testa: Parigi sale dello 0,7%, Francoforte dello 0,55% e Londra è piatta. La Borsa di Milano ha accelerato ulteriormente dopo le dichiarazioni del premier incaricato Conte: Ftse Mib +2,02% a 21.415 punti; All Share +2,06%. Spiccano i rialzi di Cnh (+4,42%), Telecom Italia (+4%) e dei bancari in genere (Unicredit +3,80%).





In Italia, ora l'attesa è per la lista dei ministri e per il voto di fiducia che si terrà probabilmente la prossima settimana. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere, come i ruoli all'interno del nuovo esecutivo, ma il mercato continua a premiare gli asset italiani. Se sul fronte del commercio Usa-Cina per il momento non si registrano nuovi passi avanti ne' nuovi scossoni, dagli Usa sara' da monitorare il dato sul Pil del secondo trimestre.



Lo scossone, invece, c'è stato ieri in Gran bretagna con la decisione di Boris Johnson di chiedere alla Regina di sospendere le attivita' del Parlamento per un mese, per procedere senza stop verso la Brexit entro il 31 ottobre. La sterlina ieri ha subito un brusco scivolone mentre la Borsa e' salita, oggi Londra appare cauta mentre la sterlina continua al ribasso a 1,22 contro il dollaro mentre l'euro e' a 90,8 pence.



Sul valutario, l'euro è scambiato a 1,108 dollari (da 1,107 ieri in chiusura) e 117,52 yen (da 117,32 yen), mentre il dollaro-yen e' pari a 106 (da 105,88). Lieve calo per il petrolio con il Brent ottobre che cede lo 0,2% a 60,36 dollari mentre il Wti pari scadenza e' in calo dello 0,18% a 55,5 dollari.