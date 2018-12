Milano chiude in calo (-0,72%) ma sopra i minimi. Spread a 269

Milano chiude in calo l'ultima giornata di contrattazioni della settimana, con il Ftse Mib in rosso dello 0,72%, cosi' come l'All Share, entrambi sopra i minimi di giornata. Sul finale riscende anche lo spread, che era risalito sopra quota 270. A pesare sul listino milanese la giornata difficile di ieri sulle piazze asiatiche e l'indice Pmi sotto le attese, oltre all'apertura in calo di Wall Street. Soffre il settore finanziario, con banche, assicurazioni e risparmio gestito in rosso; si muove in controtendenza Mediobanca, che sale dello 0,9%. In difficolta' anche il comparto industriale: Cnh perde l'1,84%, Brembo il 2,22% e Pirelli il 2,63%. Sul comparto automotive pesano anche le immatricolazioni, con il dato di novembre in calo. Positivi titoli piu' difensivi come Terna e A2A (+0,84%). Fra i titoli a minor capitalizzazione chiude in leggero ribasso Salini dopo il tonfo di ieri, mentre rimbalza dell'11% Ovs; corre Eurotech (+11,15%) dopo una promozione di Banca Imi.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude poco mosso a 269 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 269 punti, poco mosso rispetto all'apertura di stamani a 270 punti e alla chiusura di ieri a quota 268. Il rendimento resta sotto al 3% al 2,941%. Ieri il differenziale era sceso fino a un minimo di 261 punti, il livello piu' basso dal primo di ottobre.