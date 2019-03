Milano Digital Week: Snam racconta la trasformazione digitale

Snam porta la sua esperienza di innovazione alla Digital Week, l’evento promosso dal Comune di Milano per discutere di trasformazione digitale in tutti i suoi aspetti.

L’azienda, maggiore utility del gas in Europa, incontrerà gli stakeholder dell’ecosistema digitale e delle startup al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, sabato 16 marzo dalle ore 9 alle ore 18. L’evento, intitolato “Innovazione per l’energia di domani”, sarà aperto al pubblico e caratterizzato da workshop formativi ed esperienze interattive.

Nell’occasione, Snam darà vita a una serie di incontri per raccontare il proprio percorso di evoluzione tecnologica e digitalizzazione e discutere con i principali attori del mondo dell’innovazione: ricercatori, sviluppatori e startup. Alle conferenze interverranno, tra gli altri, il ricercatore dell’università di Cambridge John Harper, esperto nel linguaggio di programmazione avanzato Python e nel machine learning, e Cosma Panzacchi, executive vice president Digital Transformation & Technology di Snam.

“L’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale – ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam – sono tra i pilastri del progetto ‘Snamtec’, in cui investiremo 850 milioni di euro entro il 2022 per creare l’azienda energetica del futuro. Il nostro obiettivo è cogliere le opportunità offerte dal digitale per guidare la transizione energetica, rendendo la nostra rete sempre più intelligente, anche attraverso l’utilizzo di machine learning, internet delle cose e l’impiego di droni, satelliti e sensori per ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture”.

Le conversazioni sull’innovazione rientreranno in tre filoni: Human, Know-How & Experience e Innovation & Inspiration, gli elementi chiave per la trasformazione digitale secondo Snam. Si parlerà, ad esempio, delle soluzioni IOT (“Internet of Things”) e di realtà aumentata impiegate dalla società per il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture del gas lungo la Penisola, della piattaforma di open innovation (“Snam Up”) creata per rendere dipendenti e startup protagonisti dell’innovazione in azienda, del “coding” come gioco e primo approccio dei bambini ai linguaggi di programmazione informatica, di realtà virtuale come strumento di formazione, di intelligenza artificiale e dell’applicazione delle nuove tecnologie al mondo dell’arte.