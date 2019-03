Milano Digital Week, Wind Tre presenta ‘Road to 5G’

Si è svolto oggi a Milano ‘Road to 5G’ di Wind Tre, in collaborazione con Open Fiber e ZTE, un evento centrato sui temi dell’innovazione e della digital transformation, che ha l’obiettivo di scoprire e approfondire i cambiamenti legati alle nuove tecnologie e agli ecosistemi di quinta generazione.

Esperti di settore, studenti, giornalisti, giovani, startupper e visitatori hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su come il digitale e l’innovazione stanno radicalmente modificando la nostra vita quotidiana. Durante la giornata, inoltre, esperti di tecnologia e rappresentanti del mondo delle imprese e dell’Università si sono alternati in diversi panel dedicati al 5G e agli ecosistemi Smart, finalizzati allo sviluppo e alla prossima diffusione del nuovo standard di rete.

Le tecnologie di quinta generazione sono state anche protagoniste degli ‘use cases’: sicurezza, agricoltura, e-health e Smart Home, sono solo alcuni degli ambiti che i visitatori hanno potuto esplorare con demo ad hoc che hanno mostrato concretamente le potenzialità e le applicazioni del 5G. In occasione dell’evento Jeffrey Hedberg, Amministratore Delegato di Wind Tre, ha inoltre annunciato che la sua azienda “sta realizzando importanti investimenti per 6 miliardi in 5 anni, nel processo di consolidamento e modernizzazione della cosiddetta SUPER RETE 4.5G”. Per il Ceo “Wind Tre apre la strada al lancio del nuovo standard tecnologico e contribuisce alla digitalizzazione del Paese, grazie anche all’attuale infrastruttura ai massimi livelli di prestazioni per qualità e velocità. Quando si parla di 5G, precisa Hedberg, facciamo riferimento a un intero ecosistema, imprescindibile per sostenere innovazione e crescita. Senza infrastrutture di quinta generazione non è possibile supportare la diffusione dei servizi smart più avanzati. Si tratta, aggiunge, di un passaggio cruciale nel percorso di sviluppo economico, che “vede la nostra azienda protagonista nella sperimentazione 5G a Prato e a L’Aquila, con l’attuazione di use cases 5G-enabled di grande valore tecnologico e sociale”. Jeffrey Hedberg ai microfoni di Affaritaliani.it ha sottolineato come sia stata una giornata eccezionale e una fantastica opportunità per dialogare sulle opportunità del 5G:

Hedberg, Wind Tre:"Roadto5G, fantastica opportunità di dialogo"

Protagonista dell’evento anche Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber, che, intervistata da Affaritaliani.it ,ha risposto a una nostra domanda in merito alla leadership italiana sulla distribuzione della fibra ottica (puoi leggere la notizia qui) : “Per noi è stata una grande soddisfazione sapere che l’Italia nel 2018 è stata il leader nella distribuzioni delle reti FTTH-FTTB. Siamo ancor più orgogliosi di vedere che a mobilitare questo numero è stato proprio Open Fiber che ha rappresentato il 75% di quell’incremento”. Per quanto riguarda invece le potenzialità del 5G, l’amministratore delegato ha sottolineato: “Il 5G rappresenta per noi una grandissima opportunità perché non potrà esistere senza un’infrastruttura in fibra che garantirà non solo la capacità necessaria a supportare la rete ma anche la latenza”.

Ripa, Open Fiber:" 5G, grande opportunità"