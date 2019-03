Miliardari, Bezos il più ricco con 131 mld. Ferrero 1° tra gli italiani

Jeff Bezos si conferma la persona piu' ricca al mondo per il secondo anno di fila davanti a Bill Gates. Nella classifica 2019 "World's Billionaires", pubblicata oggi da Forbes, l'amministratore delegato e fondatore di Amazon svetta con un patrimonio di 131 miliardi di dollari, 19 miliardi in più dello scorso anno.





Diventato nel 2018 il primo a conquistare il vertice della classifica con una fortuna di almeno 100 miliardi, Bezos è alle prese con un divorzio e resta da vedere quanto esso impatterà il suo tesoretto, specialmente dopo le indiscrezioni del tabloid National Enquirer che nel giorno dell'annuncio del divorzio "amichevole" ha svelato che lui aveva una relazione con l'ex presentatrice tv Lauren Sanchez.

Bezos ha allargato il divario con Gates, co-fondatore di Microsoft a capo della fondazione di beneficenza piu' grande al mondo, la Bill & Melinda Gates Foundation, puo' contare su 96,5 miliardi di dollari. Warren Buffett, il cosiddetto Oracolo di Omaha a capo della conglomerata Berkshire Hathaway, vale invece 82,5 miliardi. Al quarto posto c'e' il francese Bernand Arnault e la sua famiglia: colui che controlla un impero di 70 marchi tra cui Louis Vitton e Sephora vale 76 miliardi.





Con 64 miliardi di dollari nella top 5 c'e' anche Carlos Slim, l'uomo piu' ricco del Messico che con la sua famiglia controlla America Movil, la piu' grande azienda di tlc dell'America Latina. Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, è all'ottavo posto (dal quinto del 2018) con un patrimonio di 62,3 miliardi. Dopo di lui c'è Michael Bloomberg (55,5 miliardi): il tre volte sindaco di New York che pensa alle presidenziali americane del 2020 e che è a capo dell'omonimo impero dell'informazione finanziaria è passato al nono dall'undicesimo gradino. Resta invece invariato il patrimonio del presidente Usa Donald Trump a 3,1 miliardi di dollari (715esimo posto).

Giovanni Ferrero



Tra gli italiani, il primo a svettare nella "World's Billionaires" di Forbes è il 54enne Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell'azienda di famiglia che produce la Nutella: è al 39esimo posto con un tesoretto di 22,4 miliardi. Leonardo Del Vecchio, presidente di Luxottica, scende al 50esimo con 19,8 miliardi mentre Stefano Pessina, Ceo di Walgreens Boots Alliance sale al 107esimo posto con 12,4 miliardi (dal 127esimo).

Al quarto posto tra gli italiani e al 173esimo della classifica generale figura lo stilista Giorgio Armani (8,5 miliardi).

Nella top five tricolore svetta Massimiliana Landini Aleotti e famiglia, che con un patrimonio di 7,4 miliardi si colloca al 198esimo posto della classifica generale; con i suoi tre figli ha ereditato dal marito defunto il gruppo farmaceutico Menarini. Silvio Berlusconi e famiglia sono al 257esimo posto della 2019 "World's Billionaires".





Patrizio Bertelli e la moglie Miuccia Prada condividono la posizione 804 con una fortuna di 2,4 miliardi. Tra gli altri, Piero Ferrari e' al gradino 838: Il figlio del fondatore della Ferrari, si cui ha il 10%, vale 2,7 miliardi. Come fa notare Forbes, lui e' diventato miliardario quando il Cavallino Rampante si e' quotata al Nyse nell'ottobre del 2015. Giuliana Benetton e il fratello Luciano - confondatori del gruppo Benetton, si trovano all'877esimo posto con 2,6 miliardi.

Il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris, insieme alla sua famiglia valgono a loro volta 2,6 miliardi e si attestano anche loro al gradino numero 877 insieme a Gustavo Denegri, presidente dell'azienda biotech Diasorin. Nella "World's Billionaires" sono finiti complessivamente 2.153 miliardari, 55 in meno dell'anno scorso. Per la seconda volta in un decennio, sia il numero dei miliardari sia il valore dei loro patrimoni e' sceso, dimostrazione che anche loro non sono immuni all'andamento dell'economia e dei mercati azionari.



Del totale, un record di 994, o il 46%, è più 'povero' dei 12 mesi precedenti, ha calcolato la rivista americana, secondo cui l'11% di coloro che lo scorso anno erano finiti nella classifica (ossia 247 persone) quest'anno ne sono usciti; si tratta di massimi del 2009, quando la crisi finanziaria aveva raggiunto il picco. Il miliardario piu' giovane e' Kylie Jenner, la 21enne a capo della Kylie Cosmetics e membro del clan Kardashian-Jenner (posizione 2.057). Tra le donne, la piu' ricca e' Francoise Bettencourt Meyers con la sua famiglia (sono al 15esimo posto con 49,3 miliardi, detenendo il 33% di L'Oreal).

Gli americani dominano ancora la lista con 14 dei 20 maggiori 'paperoni' degli Stati Uniti. I non-americani tra i primi 20 includono l'indiano Mukesh Ambani, presidente di Reliance Industries, al tredicesimo posto, e la cinese Ma Huateng, capo del gigante cinese Tencent, che completa i primi 20.