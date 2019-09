Mineo verso l'Agenzia Entrate. Orlando alle Dogane e Ruffini al Tesoro. Rumors

Dopo le nomine di ministri, viceministri e sottosegretari potrebbe arrivare un ricambio anche nei vertici dell'amministrazione finanziaria. L'avvicendamento di agenzie fiscali e dipartimento delle finanze potrebbe avvenire prima di dicembre, mese caldo per la legge di Bilancio.

All'Agenzia delle Entrate - come riporta ItaliaOggi - potrebbe prendere posto l'attuale direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Benedetto Mineo. Al suo posto, alla guida delle Dogane, invece potrebbe andare Rossella Orlandi, attuale direttore regionale dell'Emilia Romagna. Candidato per la guida del dipartimento delle finanze, poi, Ernesto Maria Ruffini, in passato direttore dell'Agenzia delle Entrate.