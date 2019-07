MiniBot, Borghi rilancia su Affaritaliani.it: "Accantonati? Assolutamente no"

"Lo abbiamo detto cento volte, non sono assolutamente decaduti. Li faremo, come da lontana programmazione perché è sempre stato così, con la Legge di Bilancio". Con queste parole il presidente della Commissione Bilancio della Camera e responsabile economico della Lega Claudio Borghi, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se i miniBot siano stati accantonati.



"Accompagneranno la flat tax e serviranno per pagare i debiti della Pubblica Amministrazione ma anche i crediti di imposta delle persone fisiche".



E il no del ministro Tria e i dubbi espressi dal premier Conte e da Confindustria? "Stiamo spiegando man mano la natura dello strumento dei miniBot, ad esempio a Confidustria e ad Assolombarda nei giorni scorsi. Ci stiamo provando e ci proveremo, anche con il ministro Tria".