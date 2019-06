MiniBot, ecco che cosa sono. Il progetto originale con tutte le info. Le foto

La Lega, attraverso i suoi due massimi esponenti - Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - difende i miniBot dopo gli attacchi arrivati da più parti, Mario Draghi, Moody's e Confindustria Giovani solo per fare qualche esempio. Ma che cosa sono e come funzionano esattamente i miniBot? E quali sono i dettagli concreti della proposta del Carroccio messa a punto più di un anno fa dall'attuale presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi? Affaritaliani.it pubblica il progetto integrale dei miniBot con tutte le risposte agli interrogativi di queste ore.



CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGETTO ORIGINALE DELLA LEGA SUI MINIBOT



Esempio di MiniBot

Ue: Salvini, minibot? Non sono moneta ma ci stiamo ragionando - I minibot "non sono moneta, però qua c'è l'emergenza di pagare i debiti della Pubblica amministrazione nei confronti di famiglie e imprenditori. Sono decine di miliardi di euro che già sono debito dello Stato, quindi in che forma restituirli e' tutto da valutare e ci stiamo ragionando". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al termine di un comizio elettorale a Romano di Lombardia, nella bergamasca. Quanto ai dubbi delle agenzie di rating, Salvini auspica che "le agenzie di rating ci permettano di dare da mangiare agli italiani".

Ue: Salvini, no uscita da Euro. Monete alternative? Al Monopoli - L'uscita dall'euro "non e' minimamente nei nostri programmi e nelle nostre intenzioni" e "le monete alternative le usiamo al Monopoli". Cosi' Matteo Salvini ha escluso che la proposta dei Minibot possano essere il primo passo per un'uscita dall'euro.

Ue: Giorgetti, minibot non sono la Bibbia ma una possibilità - "E' chiaro che tutte le soluzioni nuove sono contestate. Io non sto dicendo che i minibot siano la Bibbia, e' una proposta per accelerare in qualche modo anche i rimborsi dei debiti della Pubblica amministrazione. E' una delle possibilita', e' una delle soluzioni. Poi la strada maestra e' quella della crescita". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel Modenese in vista dei ballottaggi di domenica. "Se noi - ha aggiunto - riuscissimo a creare le condizioni affinche' questa gabbia che limita la capacita' di esprimersi in Italia degli imprenditori e dei lavoratori" sia superata, il nostro Paese "diventerebbe non soltanto la seconda manifattura d'Europa, come e' gia' oggi, ma credo che possa rappresentare un punto di riferimento e dare lezioni a tutti quanti".