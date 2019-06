MiniBot, ecco da chi nasce davvero la proposta

Riceviamo e pubblichiamo

In questo caso scatterebbe il proverbiale “Ve l’avevo detto”. La mozione avanzata giorni fa dal Governo giallo-verde in cui si avanza l’ipotesi di adottare dei MiniBot come possibile strumento di pagamento dei debiti e dei crediti della pubblica amministrazione è l’ennesima misura che vede la paternità altrui. Sì perché ad avanzare proprio questa ipotesi fu anni fa Giuseppe Prete all’interno del programma del suo Movimento Gente Onesta, poi pubblicato “nero su bianco” nel volume “Italia Paradiso Possibile”. Proprio nelle prime pagine del volume, difatti, il leader di MGO sottolinea la necessità per lo Stato di onorare i propri debiti verso privati ed enti per mezzo di piccole obbligazioni, in modo analogo a quanto ipotizzato nella mozione del Governo in carica. “Non solo sono lieto di aver avuto per primo questa intuizione, ma sono particolarmente soddisfatto che la medesima idea l’abbia avuta l’esecutivo”, spiega Prete. “Un simile provvedimento è assolutamente necessario per mettere in sicurezza i conti dello Stato, in particolar modo in questo momento di difficoltà e incertezza”.

“Non mi interessa in alcun modo di rivendicarne la paternità, ma solo ed esclusivamente che questa ipotesi diventi presto realtà perché la ritengo vincente e valida”, continua Prete. “In quel libro e nel programma di MGO sono contenute molte proposte che pur non rappresentando la panacea di tutti i mali del nostro Paese, possono però rappresentare un buon inizio per una sostanziale ripresa”. “Lo spirito con cui è nato il nostro Movimento è quello di mettersi al servizio dell’Italia e degli italiani, per il suo bene e per la sua valorizzazione in Europa e nel mondo intero”, continua ancora Prete. “E se le sue idee e programmi vengono adottati anche da altri partiti assai distanti per natura e identità, la cosa non può che farci piacere”. “MGO non è nata per essere antagonista di qualcuno, ma è nata con il solo scopo di aiutare ed essere utile.”, precisa Prete. “Se servono idee nuove per il bene dell’Italia e dell’individuo noi siamo qui, pronti a dare una mano concreta”. “Noi continueremo a vigilare sull’operato del Governo in carica, qualunque esso sia e a qualunque colore o schieramento appartenga”, conclude Prete. “E, come dei bravi ed attenti controllori, saremo tra i primi a criticarne le scelte sbagliate, così come saremo tra i primi a plaudirne le scelte più azzeccate”.