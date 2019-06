Minibot, la retromarcia di Giorgetti: "Non sono verosimili"

"C'e' ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti". Cosi' il sottosegretario leghista allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato con una battuta l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, parlando a Losanna con i giornalisti.

OLIMPIADI: GIORGETTI, 'CI ATTACCHERANNO SU TORINO E INSTABILITA' GOVERNO'

"Se mi chiederanno dell'instabilità del governo mi sono preparato la risposta. Non vedo cosa c'entri ma può essere uno dei punti su cui cercano di attaccarci. Ma non c'entra con il contesto. Il nostro dossier è talmente migliore che ci attaccheranno su punti che magari non c'entrano nulla". Lo dice il sottosegretario allo Sport, Giancarlo GIORGETTI, alla vigilia dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 che sarà preceduta dalle presentazioni delle due candidature di Milano-Cortina e Stoccolma-Are e da una sessione di domande e risposte con i membri del Cio. "Loro punteranno su Torino 2006, sulla vicinanza nel tempo e la legacy degli impianti. Per questo era importante che ci fosse anche Torino. Picchieranno sicuramente su questo. Ma loro hanno perso otto volte...", sottolinea GIORGETTI a Losanna dopo la prova generale della presentazione della delegazione italiana. "Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, poi se perdiamo si deve accettare l'esito. Però i posti ci sono, le garanzie ci sono, abbiamo rispettato puntualmente tutto quello che era prescritto. Da casa mi chiedevano un pronostico. Beh, prima di Inter-Frosinone tu dici chi vince, poi l'Inter è sempre Inter, quindi può darsi pure che perda in casa con il Frosinone". Quindi l'Italia è come l'Inter? "Teoricamente siamo quelli lì...", conclude GIORGETTI.