Minibot, Tria dà la sua bocciatura: "Parere negativo"

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della Pa. "E' una cosa nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo", afferma Tria al G20 finanziario di Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. Nell'altra (valuta alternativa, ndr), non possono essere fatti", ha aggiunto Tria, condividendo il presidente della Bce, Mario Draghi.

MINIBOT, SALVINI: "CI STIAMO RAGIONANDO". CONTE: "DA GIURISTA CRITICITA'"

Salvini nelle scorse ore aveva fatto sapere che "non sono moneta ma ci stiamo ragionando”. Anche il premier Conte ha parlato dei mini bot (e del prossimo vertice in programma con Salvini e Di Maio a inizio settimana): "È una iniziativa parlamentare che non ho ancora discusso con i promotori della Lega, ma da giurista mi sembra evidente che presenta diverse criticità''.