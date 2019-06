Minibot, Tria li boccia: "Parere negativo". Borghi 'seppellisce' De Bortoli

MINIBOT, BORGHI VS DE BORTOLI: ECCO IL TWEET

L'economista della Lega, Claudio Borghi posta un Tweet di Ferruccio De Bortoli, datato 9 settembre 2011 in cui quest'ultimo gli scriveva 'Buona l'idea di pagare le tasse con btp riconosciuti al nominale. Forse anche per smaltire i pagamenti arretrati della Pa". De Bortoli nella puntata di questa settimana di Piazza Pulita aveva invece polemizzato con Borghi. 'La invito alla responsabilità, cambi il profilo Twitter e non pronunci più i minibot!'

Oggi per la prima volta dopo tempo ho dormito un po' di più, mi sono letto con un sorrisone le reazioni mondiali stile formicaio pestato sui minibot.

Peccato non se ne sia parlato ieri a #Piazzapulita perché mi sarebbe piaciuto sentire un'autorevole opinione di (guardare la data) pic.twitter.com/zNia79Wpzv — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 7 giugno 2019

MINIBOT, BORGHI: LAVORO DELLA COMMUNITY SE CE N'E' MAI STATO UNO"

"Vedete cosa vuol dire la preparazione, lo studio e far le cose bene come abbiamo fatto noi (Il minibot è un lavoro della community se mai ce n'è stato uno)? Quando arriva il momento giusto se l'esecuzione è buona ecco che la qualità del lavoro che hai fatto pesa e l'idea parte 🙌", è il tweet di Claudio Borghi.

GIORGETTI, 'MINI BOT NON SONO ANTICAMERA USCITA UE O EURO'

"I mini bot non sono né l'anticamere all'uscita dall'Europa né all'uscita dall'euro, sono solo un tentativo di risolvere i debiti delle pubblica amministrazione, un problema che siamo disposti a risolvere ma che non abbiamo creato noi". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. "Sono proposte che abbiamo fatto per discuterne".

Minibot, Tria dà la sua bocciatura: "Parere negativo"

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della Pa. "E' una cosa nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo", afferma Tria al G20 finanziario di Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. Nell'altra (valuta alternativa, ndr), non possono essere fatti", ha aggiunto Tria, condividendo il presidente della Bce, Mario Draghi.

MINIBOT, SALVINI: "CI STIAMO RAGIONANDO". CONTE: "DA GIURISTA CRITICITA'"

Salvini nelle scorse ore aveva fatto sapere che "non sono moneta ma ci stiamo ragionando”. Anche il premier Conte ha parlato dei mini bot (e del prossimo vertice in programma con Salvini e Di Maio a inizio settimana): "È una iniziativa parlamentare che non ho ancora discusso con i promotori della Lega, ma da giurista mi sembra evidente che presenta diverse criticità''.