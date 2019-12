Misiani: "Nel 2020 riforma fiscale. Crescita oltre le stime? Possibile"

Viceministro, un bilancio della manovra economica che sta per chiudersi con l'ultimo voto della Camera?

"Positivo. Non era scontato trovare 23 miliardi di euro per bloccare l'aumento dell'Iva da gennaio 2020 e trovare anche le risorse per tagliare le tasse ai lavoratori e per lanciare uno dei piani di investimenti pubblici più importanti degli ultimi anni. Abbiamo trovato un punto di incontro tra le forze di maggioranza ottenendo un risultato positivo per il Paese".

Quali saranno le sfide per l'anno prossimo sul fronte economico?

"Il 2020 sarà l'anno delle grandi riforme e, dal punto di vista economico, la priorità sarà la riforma fiscale preannunciata dal ministro Gualtieri. L'obiettivo è quello di mettere mano con un disegno organico all'Irpef, all'Iva e all'imposta sul reddito delle imprese per dare finalmente all'Italia un fisco del 21esimo secolo".

In particolare quali sono i progetti sul fronte dell'Irpef?

"Bisogna ridurre il carico fiscale su chi lavora e su chi fa impresa e orientare il sistema fiscale verso lo sviluppo sostenibile dal punto vista ambientale".

E' ottimista sulla crescita finale del Pil per quest'anno?

"Il 2020 andrà certamente meglio del 2019, che è stato un anno di sostanziale stagnazione. Se le tensioni commerciali internazionali si allenteranno, quest'anno potrebbe anche chiudersi meglio delle previsioni. Quanto al 2021 nessuno ha la sfera di cristallo".