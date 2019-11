Mittel rientra nel settore abbigliamento, acquisito il 90% di Ciesse Piumini

Mittel acquisisce il 90% di Sport Fashion Service S.r.l., società che detiene il brand Ciesse Piumini. Come informa una nota, la società acquisita prevede di chiudere l’esercizio 2019 con fatturato di oltre Euro 25 milioni ed un Ebitda margin di circa il 20%. Il ritorno del Gruppo Mittel nel settore dell’abbigliamento si inserisce in una strategia di investimento volta a cogliere opportunità in settori e brand del Made in Italy con forti prospettive di crescita.

L’investimento complessivo di Mittel per l’acquisizione del 90% del capitale di Sport Fashion Service, interamente finanziato con mezzi propri, è stato pari a 11,3 milioni oltre a 4,1 milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere alla data del closing. Come si legge nella nota, con l'operazione annunciata il gruppo Mittel amplia ulteriormente il livello di diversificazione del suo portafoglio investimenti, già presente nei settori arredobagno e design, residenze sanitarie assistenziali e automobile. Marco Colacicco, presidente del Comitato esecutivo di Mittel, ha dichiarato: “Per Ciesse Piumini puntiamo, grazie anche al rafforzamento del team manageriale, ad un forte aumento del fatturato consolidando i margini reddituali già espressi dalla società”. Ciesse Piumini è un marchio noto che ha esteso nel tempo l’esperienza maturata sui prodotti tecnico-sportivi, destinati anche alle spedizioni estreme, ai capi adatti alla moda urbana. Nell’esercizio 2019 la società prevede di realizzare oltre 25 milioni di fatturato con un margine Ebitda di circa il 20%. La strategia di sviluppo di Ciesse Piumini prevede la realizzazione di un modello distributivo omnichannel, attraverso la forte crescita del marchio nei canali di vendita e comunicazione digitali, l’ulteriore rafforzamento nei canali distributivi tradizionali e lo sviluppo selettivo nei mercati internazionali. Nel contesto dell’operazione Fabio Primerano è stato nominato presidente esecutivo di Ciesse Piumini.