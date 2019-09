Mobilità elettrica: mercato e utenti sono pronti, mancano gli incentivi

“e_mob”, a Milano il Festival che coinvolge imprese e istituzioni in un confronto costruttivo su criticità e buone pratiche della mobilità elettrica

Con il previsto aumento del parco circolante a batterie la sfida della Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica è elaborare soluzioni concrete per rendere la mobilità elettrica usufruibile in modo facile e vantaggioso.

“Siamo un gruppo di persone che vogliono determinare il proprio futuro - ha detto Giancarlo Morandi, Presidente Cobat. "L’auto elettrica è una delle scelte fondamentali per una mobilità sostenibile”.

Un momento di riflessione, dunque, sulle problematiche legate alla mobilità elettrica, che offra però impulsi nuovi al lavoro di tutte le parti coinvolte.

Morandi ha ricordato che il Gran Premio di Formula E è del 1991, “già 30 anni fa in Italia c’era chi era attento al futuro. Lavorar con noi vuol dire pensare a un futuro migliore e cercare di realizzarlo”. Un discorso antico, quello sull'auto elettrica, che affonda le proprie radici addirittura negli anni '80 del 1800; antico, ma anche molto attuale. La sensazione è che ci si trovi all'anno zero della mobilità elettrica.

L'attenzione nei confronti del mondo della mobilità elettrica è tangibile, nel mondo delle imprese così come in quello delle istituzioni. Tuttavia, il “futuro migliore” auspicato dal Presidente di Cobat vede davanti a sé alcuni ostacoli, che sono soprattutto di carattere culturale..

Tempi ricarica lunghi, mancanza di colonnine e costo elevato dell’acquisto dei mezzi. Sono queste le criticità legate alla diffusione e allo sviluppo della mobilità elettrica.

Servirebbero più incentivi governativi e regionali. "Abbiamo stanziato 10 milioni di incentivi comunali che si sommano agli altri", ha detto l'Assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli.

“Questo è un momento strategico per la mobilità elettrica - ha sottolineato l'Assessore. "Percepiamo chiaramente un salto di sensibilità da parte dei cittadini e di qualità da parte degli operatori e fornitori. Sono vincenti le politiche sulla mobilità urbana come propulsore, le nuove tecnologie per esempio sui veicoli e sui sistemi di ricarica elettrica a spingere in avanti, ma anche momenti come questo di e_mob. Stiamo lavorando perché la qualità della vita e dell'aria nelle nostre città migliori sempre di più ed è interessante un costante confronto fra pratiche e esperienze".

e_mob: le interviste di Affari Italiani ai principali player del mondo automobilistico e dell'energy

Roberto Di Stefano, Head of e-Mobility FCA Italy, ha detto ad Affaritaliani.it: "Stiamo completando l’offerta di prodotto per garantire al cliente la giusta scelta per il proprio uso, con tutte le tecnologie di elettrificazione a partire dal mild-hybrid fino al full Electric.

È un mondo in forte evoluzione dal punto di vista tecnico e tecnologico. Il bisogno di avere una batteria che duri il più possibile per permettere di effettuare lunghe tratte è più psicologico che effettivo. Le statistiche ci dicono infatti che gli utenti percorrono non più di 50 km al giorno.

Tutti i Paesi europei si stanno dotando di ricarica fast; i clienti si abitueranno a ricariche più rapide e i nostri prodotti evolveranno dal punto di vista tecnologico.

Nel prossimo anno avremo un lancio ogni tre mesi di prodotti elettrificati. Il nostro Piano in EMEA comporta un investimento di 5 billion di euro, di cui una grossa parte in Italia. I prodotti che lanceremo il prossimo anno fanno tutti parte del mercato italiano.

FCA è impegnata insieme a operatori come Enel X a sviluppare servizi a supporto dell’uso quotidiano, “Sarà per noi un anno impegnativo che cambierà il nostro approccio al cliente e al mercato. Offriremo sempre di più una mobilità a tutto tondo”, ha detto Di Stefano.

VIDEO - Di Stefano, FCA: "Nel 2020: 1 lancio di prodotti elettrificati ogni 3 mesi"

Paolo Meneghini, Presidente e Amministratore Delegato A2A Energy Solution, ha detto ad Affaritaliani.it “Per noi la mobilità elettrica tema fondamentale che supportiamo da diversi anni in Lombardia più di 500 punti di ricarica che si trovano principalmente sulla città di Milano. Crediamo molto nell’utilità delle infrastrutture pubbliche che eserciamo a Milano, Bergamo e Brescia. Ultimamente stiamo spingendo molto e investendo sulla promozione di infrastrutture di ricarica per le flotte delle aziende e per l’uso domestico”.

A2A Energy Solution ha trasformato le vetture di servizio della società in auto elettriche e realizzato il più grande hub di ricarica per vetture che viene usato da A2A Energy Solution e dalle altre società del gruppo.

“Solo grazie al dialogo tra le parti e fra tutti gli attori in gioco sarà possibile la diffusione alla mobilità elettrica e sostenibile”, ha detto Meneghini.

Per A2A Energy Solution è essenziale che gli utenti abbiano sufficienti punti di ricarica, ed è soprattutto su questo che l'azienda sta puntando in questo momento.

VIDEO - Meneghini, A2A E. Solution: "Investiamo su ricariche per flotte aziendali"

(articolo in aggiornamento)