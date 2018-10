Molesini, Fideuram e Assoreti: il ruolo sociale dei consulenti finanziari in tre punti

Al convegno Consulenza e Wealth Management di Assoreti, Paolo Molesini, ad Fideuram e presidente Assoreti, spiega che i consulenti finanziari hanno un ruolo sociale, perché difendono il valore del risparmio degli italiani, e non solo: “Il valore sociale dei consulenti finanziari ha tre vettori: primo, aiutiamo gli italiani a investire in modo più produttivo, il che ha una valenza anche per l'Italia perché questo vuol dire più investimenti che inducono crescita, aumentando il Pil. Il secondo è la difesa del risparmio degli italiani, dando disciplina al processo di investimento, migliorandolo e aumentando l'efficienza e la redditività. Terzo, entriamo nelle case degli italiani e facciamo cultura finanziaria, che poi vuol dire maggiore capacità di scelte più evolute per i nostri clienti”.

